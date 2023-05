बिल्ली के सामने निकल गई खतरनाक सांप की हेकड़ी, ये वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सांप, बिल्ली के बेहद नजदीक पहुंच जाता है. वह बिल्ली के चेहरे के काफी करीब पहुंच जाता है. कुछ ही सेकेंड में वह बिल्ली पर हमला करने वाला होता है. सांप काफी तेज है और ऐसा लग रहा है कि वह बिल्ली का शिकार कर लेगा. लेकिन तभी बिल्ली सांप को जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद सांप सहम जाता है.

The average cat’s reaction time is approximately 20-70 milliseconds, which is faster than the average snake’s reaction time, 44-70 milliseconds. pic.twitter.com/hykJwX894r

— Terrifying Nature (@TerrifyingNatur) May 2, 2023