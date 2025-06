बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से फेंक दी बिल्ली, CCTV फुटेज में कैद हुई पूरी घटना; मचा बवाल

Mumbai Cat Cruelty Video: मुंबई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने एक मासूम बिल्ली को 9वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ा. आरोपी की पहचान क़ासम सैयद के रूप में हुई है, जो उसी इमारत में रहता है.

घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली इमारत की लॉबी में घूम रही होती है और फिर वहां रखी एक अलमारी पर चढ़ जाती है. तभी एक व्यक्ति, जो लिफ्ट की ओर बढ़ रहा होता है, अचानक रुकता है, बिल्ली की ओर मुड़ता है, उसे पकड़कर उठाता है और खिड़की से नीचे फेंक देता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल्ली धातु की एक शीट पर गिरती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है.

Kasam Sayyed threw a cat from the 9th floor of his building and killed it.

Kasam Sayyed is a psychopath. Nothing can explain this heartless behaviour. He deserves to be in jail. pic.twitter.com/zMlTXRVsDf

— Incognito (@Incognito_qfs) June 11, 2025