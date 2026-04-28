नेचर का ​क्रूर चेहरा! बिल में घुस रहा था सांप, बिल्ली ने पकड़ी पूंछ; फिर जो हुआ वो हैरान कर देगा

Cat Attack Snake: सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं, लेकिन रील स्क्रोल करते हुए कुछ ऐसे वीडियो हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सच में जानवरों की दुनिया ऐसी ही होती है. ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में बिल्ली सांप की जान लेने पर तुली है और सांप बिल में घुसकर अपनी जान बचाने में लगा है. आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मिट्टी की दीवार जैसी संरचना है. जैसे ही सांप मिट्टी के ऊंचे टीले में घुसने की कोशिश करता है वैसे ही बदामी धब्बों वाली एक सफेद बिल्ली सांप की पूंछ पकड़ लेती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां दूर-दूर तक कोई नहीं है. बिल्ली और सांप एक दूसरे से अकेले लोहा ले रहे हैं. सांप बिल्ली से जान बचाकर बिल में घुसने की कोशिश कर रहा है और बिल्ली किसी तरह सांप को बिल से निकाल कर नोंचने को तैयार है. इस दौरान एक कौआ भी वहां नजर आता है जो दोनों को ध्यान से देख रहा है. उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर यहां चल क्या रहा है.

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बिल्ली के मुंह में सांप की पूंछ

ये जिंदगी बचाने और शिकार बनानी की जंग है. सांप की पकड़ थोड़ी सी भी ठीली होगी तो तुरंत बिल्ली का शिकार हो जाएगा. जब सांप पूरी ताकत लगाकर बिल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो बिल्ली सांप की पूंछ को अपने पंजों के साथ मुंह में भी दबा लेती है. इसी खींचातानी के बीच वीडियो खत्म हो जाता है. ये वीडियो काफी डरावना और फनी था. लोग इस वीडियो को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं. जहां एक तरफ से नेचर का क्रूर चेहरा दिखाता है तो वहीं बिल्ली की हरकत हंसने पर मजबूर भी कर देती है. आइए पहले ये वीडियो देखते हैं.

93 लाख लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहा ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @athuldas_kl57 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.