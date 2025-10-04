Advertisement
trendingNow12948186
Hindi Newsजरा हटके

ना खाऊं और ना खाने दूंगा! डॉगेश भाई ने किए कराए पर फेर दिया पानी, नाराज हो गई बिल्लो रानी

Dogesh Bhai Ka Video: सोशल मीडिया पर कुत्ते और बिल्ली के मस्ती भरे वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. उसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ना खाऊं और ना खाने दूंगा! डॉगेश भाई ने किए कराए पर फेर दिया पानी, नाराज हो गई बिल्लो रानी

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी ये अपने से ताकतवर के साथ भिड़ जाते हैं तो कभी शिकरी खुद ही शिकार बन जाता है. अगर पालतू जानवरों की बात करें तो इनके फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर ये आपस में लड़ाई करते देखे जाते हैं या एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं. ऐसा ही एक फनी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ते ने बिल्ली का बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया. इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. 

कुत्ते ने कैसे बिगाड़ा बिल्ली का काम?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बिल्ली कबूतर को अपना शिकार बनाने जा रही है. बिल्ली पूरी तरह घात लगाकर बैठी है और अपनी सही पॉजिशन में आ रही है. तभी वहां पर एक कुत्ता आ जाता है और सारा खेल बिगाड़ देता है. सामने कबूतर है उसके कुछ ही दूरी पर बिल्ली है जो कबूतर को पलभर में दबोचने ही वाली है. इसके बाद पीछे से कुत्ता आता है और बिल्ली के पीछे वो भी अपनी पॉजिशन ले लेता है. वीडियो देखकर लगता है कि बिल्ली से पहले कबूतर को ये कुत्ता ही पकड़ेगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये ऐन मौके पर उसका काम बिगाड़ देगा. जैसे ही बिल्ली अटैक करने वाली होती है उससे पहले ही ये कुत्ता बिल्ली को ही छेड़ देता है. जिससे शांति भंग हो जाती है और कबूतर वहां से उड़ जाता है.
यह भी पढ़ें: रावण ने रिक्शावाले से पूछा लंका का रास्ता, मिला ये जवाब; मजेदार वीडियो देखकर हो जाएंगे लोटपोट

 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर यूजर्स ने लिए मजे?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @suhanasafar77632024 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 17 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कुत्ते की तारीफ में लिखा, "वाकई में कुत्ता वफादार होता है, कुत्ते की वजह से किसी की जान बची है." दूसरे यूजर ने लिखा, "टांग खींचने वाले भी तो होने चाहिए."
यह भी पढ़ें: रावण को नए अंदाज में दी मौत, जलाने के बजाय कर दिया ये अंजाम, Video देखें

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Dogesh Bhai

Trending news

DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
;