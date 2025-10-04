ना खाऊं और ना खाने दूंगा! डॉगेश भाई ने किए कराए पर फेर दिया पानी, नाराज हो गई बिल्लो रानी

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी ये अपने से ताकतवर के साथ भिड़ जाते हैं तो कभी शिकरी खुद ही शिकार बन जाता है. अगर पालतू जानवरों की बात करें तो इनके फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर ये आपस में लड़ाई करते देखे जाते हैं या एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं. ऐसा ही एक फनी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ते ने बिल्ली का बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया. इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

कुत्ते ने कैसे बिगाड़ा बिल्ली का काम?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बिल्ली कबूतर को अपना शिकार बनाने जा रही है. बिल्ली पूरी तरह घात लगाकर बैठी है और अपनी सही पॉजिशन में आ रही है. तभी वहां पर एक कुत्ता आ जाता है और सारा खेल बिगाड़ देता है. सामने कबूतर है उसके कुछ ही दूरी पर बिल्ली है जो कबूतर को पलभर में दबोचने ही वाली है. इसके बाद पीछे से कुत्ता आता है और बिल्ली के पीछे वो भी अपनी पॉजिशन ले लेता है. वीडियो देखकर लगता है कि बिल्ली से पहले कबूतर को ये कुत्ता ही पकड़ेगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये ऐन मौके पर उसका काम बिगाड़ देगा. जैसे ही बिल्ली अटैक करने वाली होती है उससे पहले ही ये कुत्ता बिल्ली को ही छेड़ देता है. जिससे शांति भंग हो जाती है और कबूतर वहां से उड़ जाता है.

वीडियो देखकर यूजर्स ने लिए मजे?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @suhanasafar77632024 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 17 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कुत्ते की तारीफ में लिखा, "वाकई में कुत्ता वफादार होता है, कुत्ते की वजह से किसी की जान बची है." दूसरे यूजर ने लिखा, "टांग खींचने वाले भी तो होने चाहिए."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.