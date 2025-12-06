धरती पर मंडरा रहा है महाविनाश; ध्रुवीय बर्फ के नीचे मिला ऐसा सच, वैज्ञानिकों में मचा हड़कंप

धरती के ध्रुवीय इलाकों में बर्फ पिघलने की बढ़ती रफ्तार हमेशा चिंता का विषय रही है, लेकिन अब वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है. आर्कटिक और अंटार्कटिका के गहरे समुद्रों में पानी की मेसोस्केल स्टिरिंग यानी समुद्री करंट की तेज क्षैतिज हलचल पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ती पाई गई है. यह बदलाव सिर्फ समुद्र को नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है. अध्ययन से पता चलता है कि आने वाले दशकों में यह उथल-पुथल खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है, जिससे जलवायु, समुद्री जीव और तटीय इलाकों पर बड़ा असर पड़ेगा.

ध्रुवीय समुद्रों में ‘अप्रत्याशित उथल-पुथल’ बढ़ी

नई रिसर्च, जो जर्नल Nature Climate Change में प्रकाशित हुई है, बताती है कि जैसे-जैसे धरती गर्म हो रही है और वातावरण में CO₂ का स्तर दोगुना–चौगुना हो रहा है, वैसे-वैसे ध्रुवीय महासागरों में करंट की तेज स्टिरिंग बढ़ रही है. हाई-रिज़ॉल्यूशन मॉडल से पता चला कि समुद्री बर्फ का घटना इसका मुख्य कारण है. अधिक खुला पानी हवा के सीधे संपर्क में आता है, जिससे समुद्री करंट तेज होकर और अधिक टर्बुलेंस पैदा करते हैं. प्रमुख शोधकर्ता ग्युसेओक यी के अनुसार, आने वाले वर्षों में यह क्षैतिज हलचल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बढ़ी हुई हलचल क्यों बन रही है बड़ा खतरा?

वैज्ञानिकों के अनुसार यह उथल-पुथल सिर्फ पानी की गति नहीं बढ़ा रही, बल्कि वैश्विक पर्यावरण को गहराई से प्रभावित कर सकती है. तेज करंट गर्मी, पोषक तत्व, कार्बन और मछलियों के लार्वा को तेजी से दूर-दूर तक ले जा सकते हैं, जिससे समुद्री इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ने का खतरा है. पिघलती बर्फ से पैदा हुआ मीठा पानी समुद्र स्तर बढ़ाकर तटीय इलाकों को भी जोखिम में डाल सकता है. सह-लेखिका जून-यी ली का कहना है कि यह बदलाव माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषकों को भी तेजी से फैला सकता है, जो भविष्य में और गंभीर पर्यावरणीय खतरे पैदा करेगा.

ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की कोशिशें जारी

बढ़ते तापमान को रोकने के लिए दुनिया सौर और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक साधनों को तेजी से अपना रही है. वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिघलती बर्फ मौसम के पैटर्न को कैसे बदल रही है, क्योंकि यह बदलाव तूफानों, बाढ़, सूखे और तेज ज्वार जैसी घटनाओं को और बढ़ा सकता है. IBS Center for Climate Physics के वैज्ञानिक टिमरमैन के अनुसार, नई पीढ़ी के क्लाइमेट मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, जो धरती, मौसम और जीव-जंतुओं के बीच की जटिल कड़ियों को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे.