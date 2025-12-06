Advertisement
trendingNow13031133
Hindi Newsजरा हटके

धरती पर मंडरा रहा है महाविनाश; ध्रुवीय बर्फ के नीचे मिला ऐसा सच, वैज्ञानिकों में मचा हड़कंप

धरती के ध्रुवीय महासागरों में तेज होती मेसोस्केल स्टिरिंग ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. पिघलती बर्फ, बढ़ते CO₂ और गर्म होते मौसम के कारण समुद्री करंट खतरनाक स्तर पर पहुंच रहे हैं, जिससे समुद्री जीवन, तटीय क्षेत्रों और वैश्विक पर्यावरण पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. 

 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 06, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती पर मंडरा रहा है महाविनाश; ध्रुवीय बर्फ के नीचे मिला ऐसा सच, वैज्ञानिकों में मचा हड़कंप

धरती के ध्रुवीय इलाकों में बर्फ पिघलने की बढ़ती रफ्तार हमेशा चिंता का विषय रही है, लेकिन अब वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है. आर्कटिक और अंटार्कटिका के गहरे समुद्रों में पानी की मेसोस्केल स्टिरिंग यानी समुद्री करंट की तेज क्षैतिज हलचल पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ती पाई गई है. यह बदलाव सिर्फ समुद्र को नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है. अध्ययन से पता चलता है कि आने वाले दशकों में यह उथल-पुथल खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है, जिससे जलवायु, समुद्री जीव और तटीय इलाकों पर बड़ा असर पड़ेगा.

ध्रुवीय समुद्रों में ‘अप्रत्याशित उथल-पुथल’ बढ़ी

नई रिसर्च, जो जर्नल Nature Climate Change में प्रकाशित हुई है, बताती है कि जैसे-जैसे धरती गर्म हो रही है और वातावरण में CO₂ का स्तर दोगुना–चौगुना हो रहा है, वैसे-वैसे ध्रुवीय महासागरों में करंट की तेज स्टिरिंग बढ़ रही है. हाई-रिज़ॉल्यूशन मॉडल से पता चला कि समुद्री बर्फ का घटना इसका मुख्य कारण है. अधिक खुला पानी हवा के सीधे संपर्क में आता है, जिससे समुद्री करंट तेज होकर और अधिक टर्बुलेंस पैदा करते हैं. प्रमुख शोधकर्ता ग्युसेओक यी के अनुसार, आने वाले वर्षों में यह क्षैतिज हलचल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 बढ़ी हुई हलचल क्यों बन रही है बड़ा खतरा?

वैज्ञानिकों के अनुसार यह उथल-पुथल सिर्फ पानी की गति नहीं बढ़ा रही, बल्कि वैश्विक पर्यावरण को गहराई से प्रभावित कर सकती है. तेज करंट गर्मी, पोषक तत्व, कार्बन और मछलियों के लार्वा को तेजी से दूर-दूर तक ले जा सकते हैं, जिससे समुद्री इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ने का खतरा है. पिघलती बर्फ से पैदा हुआ मीठा पानी समुद्र स्तर बढ़ाकर तटीय इलाकों को भी जोखिम में डाल सकता है. सह-लेखिका जून-यी ली का कहना है कि यह बदलाव माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषकों को भी तेजी से फैला सकता है, जो भविष्य में और गंभीर पर्यावरणीय खतरे पैदा करेगा.

 ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की कोशिशें जारी

बढ़ते तापमान को रोकने के लिए दुनिया सौर और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक साधनों को तेजी से अपना रही है. वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिघलती बर्फ मौसम के पैटर्न को कैसे बदल रही है, क्योंकि यह बदलाव तूफानों, बाढ़, सूखे और तेज ज्वार जैसी घटनाओं को और बढ़ा सकता है. IBS Center for Climate Physics के वैज्ञानिक टिमरमैन के अनुसार, नई पीढ़ी के क्लाइमेट मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, जो धरती, मौसम और जीव-जंतुओं के बीच की जटिल कड़ियों को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

polar ice discoveryocean stirringclimate change study

Trending news

'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
sonia gandhi
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
S Jaishankar
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
China Arunachal Pradesh Claim
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
jammu kashmir news
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
Modi Trump Relations
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
Ahmedabad airport
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP