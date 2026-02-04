स्टेशन से नहीं रेलवे फाटक से पकड़ रहे थे चलती ट्रेन, चढ़ते समय छूटा हाथ और फिर...

Viral Video: ट्रेन को लेकर बहुत से यात्री मजाक करते दिखाई दे जाते हैं कुछ लोग तो ट्रेन को खेल ही समझ लेते हैं. कहीं कोई ट्रैक पर खड़ा होकर रील बना रहा होता है तो कोई ट्रेन से बाहर लटककर स्टंट करता नजर आता है. ट्रेन में चढ़ने और उतरने में होने वाली लापरवाही के वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं. इस बार लापरवाही का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत थी.

कैसे गिरा ये शख्स?

दरअसल, इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रेलवे फाटक से एक ट्रेन गुजर रही है और इस दौरान कुछ यात्री चलती ट्रेन में चढ़ते हैं. इस दौरान एक यात्री जब ट्रेन पर चढ़ रहा था तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो ट्रैक के बराबर में गिर जाता है. इस सीन को देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं. ये यात्री ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल ही बचता है. इसके बाद जो हुआ वो मंजर कैमरे में कैद हो गया. ये एक बड़ी लापरवाही है और एक बड़े हादसे का कारण भी बन सकती थी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में खूब मजे ले रहे हैं और इनकी हरकतों पर तंज कस रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बस निकल गयी लड़कियो के सामने हीरो गिरी अगर इसको कुछ हो जाता तो ये दोनों जिम्मेदार होती इसकी मौत की." इसके अलावा कुछ यूजर्स अंकल को चलती ट्रेन में चढ़ने के पीछे की फिजिक्स भी समझाने लगे. एक यूजर ने लिखा, "अंकल ट्रेन की स्पीड कम थी... अगर ट्रेन की दिशा में रनिंग करते तो चढ़ सकते थे." दूसरे यूजर ने लिखा, "क्या मिला जमीन पर मुंह काला करने के बाद." तीसरे यूजर ने लिखा, "इसलिए कहते हैं दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए."

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kartikey_n_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 20 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.