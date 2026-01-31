न पासपोर्ट, न टिकट, फिर भी प्लेन में सवार; गौरैया ने 50 मिनट तक बनाया अपना आशियाना; केबिन क्रू और पैसेंजर्स रह गए हैरान

Advertisement
हॉन्ग-कॉन्ग एयरपोर्ट पर कैथे पैसिफिक की फ्लाइट में एक गौरैया के केबिन में घुसने से हड़कंप मच गया. पैसेंजर और स्टाफ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे फ्लाइट लगभग 50 मिनट लेट हुई और अफरा-तफरी मच गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:54 AM IST
हवाई यात्रा में सुरक्षा नियमों का पालन हर यात्री के लिए जरूरी है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा ‘यात्री’ सामने आया जिसने सब नियम धता बता दिए. हॉन्ग-कॉन्ग के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैथे पैसिफिक की फ्लाइट CX452 में एक नन्ही गौरैया केबिन में घुस गई और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मुफ्त के इस लिफ्ट ने यात्रियों और क्रू में हड़कंप मचा दिया. केबिन में उसकी उड़ान ने अफरा-तफरी और कौतूहल दोनों पैदा कर दिए. 50 मिनट की देरी के बाद ही फ्लाइट उड़ान भर सकी और न तो यात्रियों को चोट लगी, न ही चिड़िया को.

केबिन में मचा हंगामा 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गौरैया सामान रखने वाले केबिन के पास तेजी से उड़ रही थी. यात्रियों और स्टाफ ने स्थिति को संभालने के लिए वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल किया. एयरलाइंस के कड़े नियमों के बावजूद नन्ही मेहमान ने अपना ‘आशियाना’ बनाया रखा. यात्रियों में कौतूहल के साथ हल्की अफरा-तफरी भी देखने को मिली. चिड़िया के केबिन में होने से सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को रोकना पड़ा और केवल तभी उड़ान भर पाई जब उसे सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया.

जब गौरैया बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी, तो एक यात्री ने बहादुरी दिखाई. सफेद टी-शर्ट पहने शख्स ने कंबल की मदद से उसे सुरक्षित पकड़ लिया. इस दृश्य को देखकर केबिन में मौजूद सभी यात्रियों ने तालियां बजाईं. नन्ही गौरैया ने पूरे एयरबस A330 को कुछ समय के लिए बंधक बना दिया. इसके कारण फ्लाइट निर्धारित समय सुबह 8:55 बजे की बजाय करीब 50 मिनट देरी से रवाना हुई. पायलट ने सिर्फ चिड़िया के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद ही उड़ान भरी.

 

वीडियो देख चौंक गए लोग

केबिन में पक्षियों का घुसना दुर्लभ लेकिन जोखिम भरा मामला है. विमानन एक्सपर्ट्स के अनुसार, पक्षी सेंसर और अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2021 के बीच टेक-ऑफ और लैंडिंग के दौरान करीब 2,70,000 वन्यजीवों के टकराने की रिपोर्ट दर्ज हुई. यह घटना इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है और लोग इसे ‘एक अलग तरह की बर्ड स्ट्राइक’ कह रहे हैं. सौभाग्य से न तो किसी यात्री को चोट लगी और न ही गौरैया को कोई नुकसान हुआ, जिससे घटना सुखद अंत पर समाप्त हुई.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

