स्कूटी राइड या जानवरों पर जुल्म? बैग में बंद बिल्लियां देख लोगों ने लगाई क्लास, कूल बनने के चक्कर में हुई फजीहत

Viral Video: सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने क्यूट और मस्ती भरे होते हैं कि हम चाहकर भी लाइक और शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं. अगर बिल्लियों की बात करें तो काफी लोग इनको पालना पसंद कर रहे हैं. ये काफी नटखट होती हैं. बिल्लियों की लड़ाई और फनी वीडियोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन कई बार पेट ओनर ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे लोग उनपर भड़क जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़की के बैग में दो बिल्लियां आपस में लड़ाई करती दिख रही हैं. लोगों ने इस वीडियो के नीचे जमकर कमेंट किए हैं और इस तरह से बिल्लियों को ले जाने पर आपत्ति जताई है. ज्यादातर लोगों ने इसे अत्याचार माना है. कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं है.

बैग के अंदर क्या कर रही थी बिल्लियां?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़कियां स्कूटी पर जा रही हैं. जो लड़की स्कूटी पर पीछे बैठी है उसकी पीठ पर एक पिंक कलर का बैग है. इस बैग के अंदर दो बिल्लियां हैं जो सफर के दौरान आपस में लड़ाई कर रही हैं. बैग के पीछे एक प्लास्टिक या फाइबर की ट्रांसपेरेंट शीट लगी है जिसमें से ये दोनों बिल्लियां साफ दिखाई दे रही हैं. स्कूटी चल रही है और ये दोनों बिल्लियां आपस में लड़ाई कर रही हैं. ​बिल्लियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कुछ लोगों को ये वीडियो फनी लगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे गलत माना है.

वीडियो देखकर भड़की जनता

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @cats_w0nderful नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस वीडियो पर 48 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 17 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है. वीडियो देखने के बाद ज्यादातर लोगों ने इस तरफ बिल्ली को बैग में ले जाना गलत माना है और इसको जानवरों पर अत्याचार बताया है.

