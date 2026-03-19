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Hindi Newsजरा हटकेतंदूर में बन रहा है, गैस का क्या काम... चाप बेचने वाले ने बढ़ाए दाम तो कस्टमर ने खोली पोल! Video वायरल

तंदूर में बन रहा है, गैस का क्या काम... चाप बेचने वाले ने बढ़ाए दाम तो कस्टमर ने खोली पोल! Video वायरल

तंदूर में बन रही चाप पर गैस महंगी होने का बहाना देकर दाम बढ़ाने वाला वीडियो वायरल हो गया. ग्राहक के एक सवाल ने दुकानदार की पोल खोल दी और लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 19, 2026, 01:31 PM IST
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तंदूर में बन रहा है, गैस का क्या काम... चाप बेचने वाले ने बढ़ाए दाम तो कस्टमर ने खोली पोल! Video वायरल

LPG Crisis Story: सोशल मीडिया पर एक सड़क किनारे चाप बेचने वाले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटा सा स्टॉल दिखता है, जिसके सामने एक नोटिस लगा होता है. इसमें लिखा होता है कि गैस की कीमत बढ़ने के कारण चाप के दाम बढ़ा दिए गए हैं. हाफ चाप पर 10 रुपये और फुल चाप पर 30 रुपये की बढ़ोतरी की बात कही गई है. पहली नजर में यह बिल्कुल सामान्य लगता है.

क्या था वीडियो बनाने वाले का सीधा सवाल?

वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति जब थोड़ा ध्यान से देखता है, तो उसे एक दिलचस्प बात नजर आती है. चाप गैस पर नहीं, बल्कि कोयले के तंदूर में बन रही होती है. यही देखकर वह हंसते हुए दुकानदार से पूछता है, “अगर तंदूर में बन रही है, तो गैस का क्या काम?” यह सवाल इतना सटीक था कि लोगों को तुरंत समझ आ गया कि मामला क्या है. जैसे ही यह सवाल पूछा गया, दुकानदार एक पल के लिए चुप हो गया और फिर जोर से हंसने लगा. उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था. उसकी यह प्रतिक्रिया ही वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा बन गई. आसपास मौजूद लोग भी इस पर मुस्कुराते नजर आए, जिससे यह पल और भी वायरल हो गया.

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क्यों लोगों को इतना रियल लगा यह वीडियो?

यह वीडियो इसलिए भी तेजी से वायरल हुआ क्योंकि यह रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है. आजकल हर जगह महंगाई के कारण कीमतें बढ़ रही हैं और ग्राहक अक्सर दुकानदारों से सवाल करते हैं. इस वीडियो में भी वही स्थिति दिखी, लेकिन यहां कारण और हकीकत में फर्क साफ नजर आया. वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट किए. किसी ने कहा कि हर जगह मुनाफा ढूंढने की आदत हो गई है, तो किसी ने मजाक में लिखा कि घर चलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है.

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एक यूजर ने इसे आपदा को अवसर में बदलना बताया. इन कमेंट्स ने वीडियो को और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया. यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब देश में LPG गैस की कीमत और सप्लाई को लेकर चर्चा हो रही है. कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई की खबरें भी आ रही हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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