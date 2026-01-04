Advertisement
trendingNow13063553
Hindi Newsजरा हटकेपकड़ा गया नन्हा मछली चोर, चोरी करते ही मालिक ने दबोचा; तो जमीन पर लोट-लोटकर करने लगा ऐसी एक्टिंग, देखें वीडियो

पकड़ा गया नन्हा 'मछली चोर', चोरी करते ही मालिक ने दबोचा; तो जमीन पर लोट-लोटकर करने लगा ऐसी एक्टिंग, देखें वीडियो

मछली की दुकान से चोरी करते पकड़ी गई नन्ही बिल्ली का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. मछली छिनते ही बिल्ली जमीन पर लोट-लोटकर बच्चे जैसी एक्टिंग करने लगती है, जिसे देखकर लोग हंसी रोक नहीं पा रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पकड़ा गया नन्हा 'मछली चोर', चोरी करते ही मालिक ने दबोचा; तो जमीन पर लोट-लोटकर करने लगा ऐसी एक्टिंग, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक नन्हा सा बिल्ली का बच्चा अपनी मासूम शरारत की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बन गया है. मछली की दुकान से चोरी करने निकली इस बिल्ली की प्लानिंग तो कमाल की थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसने जो “ड्रामा” किया, वही इस वीडियो की जान बन गया. बिल्ली की हरकतें किसी छोटे बच्चे जैसी लगती हैं, जिसे मनपसंद चीज न मिलने पर जमीन पर लोटकर रोना आ जाए. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.

 चुपके से चोरी की कोशिश, बिल्ली ने बनाया पूरा प्लान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली का बच्चा मछली की दुकान के आसपास बड़ी ही चालाकी से घूम रहा है. वह बार-बार इधर-उधर देखता है, ताकि कोई उसे देख न ले. मौका मिलते ही बिल्ली धीरे-धीरे एक बड़ी मछली के पास पहुंचती है और बिना आवाज किए उसे अपने मुंह में दबा लेती है. उसकी चाल-ढाल देखकर साफ लगता है कि यह कोई पहली चोरी नहीं है. मछली पकड़ने के बाद वह बड़ी सफाई से वहां से खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

Add Zee News as a Preferred Source

 दुकानदार ने दबोचा, तो निकल गई चोरी की हवा

जैसे ही बिल्ली मछली लेकर भागने लगती है, दुकान के पास खड़ा एक आदमी उसे देख लेता है. वह तुरंत बिल्ली के पास पहुंचकर मछली छीनने की कोशिश करता है. बिल्ली भी हार मानने को तैयार नहीं होती और मछली बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है. वह आदमी पर आवाज निकालकर चिल्लाती है, मानो कह रही हो “ये मेरी है.” लेकिन आखिरकार आदमी मछली वापस ले ही लेता है. यहीं से वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है.

 

 जमीन पर लोट-लोटकर की ऐसी एक्टिंग कि...

मछली हाथ से निकलते ही बिल्ली जमीन पर लेट जाती है और छोटे बच्चे की तरह लोट-लोटकर चिल्लाने लगती है. उसकी यह हरकत इतनी नाटकीय होती है कि देखने वालों को हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे उसकी पहली चोरी पकड़ी गई हो और वह इस सदमे को झेल नहीं पा रही हो. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @cocnoreo_ki_adaa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि बिल्ली की एक्टिंग किसी फिल्मी कलाकार से कम नहीं है, वहीं कई यूजर्स इसे “सबसे क्यूट चोरी” बता रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?