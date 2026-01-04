पकड़ा गया नन्हा 'मछली चोर', चोरी करते ही मालिक ने दबोचा; तो जमीन पर लोट-लोटकर करने लगा ऐसी एक्टिंग, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक नन्हा सा बिल्ली का बच्चा अपनी मासूम शरारत की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बन गया है. मछली की दुकान से चोरी करने निकली इस बिल्ली की प्लानिंग तो कमाल की थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसने जो “ड्रामा” किया, वही इस वीडियो की जान बन गया. बिल्ली की हरकतें किसी छोटे बच्चे जैसी लगती हैं, जिसे मनपसंद चीज न मिलने पर जमीन पर लोटकर रोना आ जाए. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.

चुपके से चोरी की कोशिश, बिल्ली ने बनाया पूरा प्लान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली का बच्चा मछली की दुकान के आसपास बड़ी ही चालाकी से घूम रहा है. वह बार-बार इधर-उधर देखता है, ताकि कोई उसे देख न ले. मौका मिलते ही बिल्ली धीरे-धीरे एक बड़ी मछली के पास पहुंचती है और बिना आवाज किए उसे अपने मुंह में दबा लेती है. उसकी चाल-ढाल देखकर साफ लगता है कि यह कोई पहली चोरी नहीं है. मछली पकड़ने के बाद वह बड़ी सफाई से वहां से खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

दुकानदार ने दबोचा, तो निकल गई चोरी की हवा

जैसे ही बिल्ली मछली लेकर भागने लगती है, दुकान के पास खड़ा एक आदमी उसे देख लेता है. वह तुरंत बिल्ली के पास पहुंचकर मछली छीनने की कोशिश करता है. बिल्ली भी हार मानने को तैयार नहीं होती और मछली बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है. वह आदमी पर आवाज निकालकर चिल्लाती है, मानो कह रही हो “ये मेरी है.” लेकिन आखिरकार आदमी मछली वापस ले ही लेता है. यहीं से वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है.

जमीन पर लोट-लोटकर की ऐसी एक्टिंग कि...

मछली हाथ से निकलते ही बिल्ली जमीन पर लेट जाती है और छोटे बच्चे की तरह लोट-लोटकर चिल्लाने लगती है. उसकी यह हरकत इतनी नाटकीय होती है कि देखने वालों को हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे उसकी पहली चोरी पकड़ी गई हो और वह इस सदमे को झेल नहीं पा रही हो. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @cocnoreo_ki_adaa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि बिल्ली की एक्टिंग किसी फिल्मी कलाकार से कम नहीं है, वहीं कई यूजर्स इसे “सबसे क्यूट चोरी” बता रहे हैं.