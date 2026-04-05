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Hindi Newsजरा हटकेदसवीं की परीक्षा में छात्र ने लिखा ऐसा अतरंगी जवाब, सिर खुजलाने लगा टीचर; काटने की कोशिश की पर देने पड़े पूरे नंबर!

दसवीं की परीक्षा में छात्र ने लिखा ऐसा 'अतरंगी' जवाब, सिर खुजलाने लगा टीचर; काटने की कोशिश की पर देने पड़े पूरे नंबर!

एक 10वीं छात्र की साइंस आंसर शीट वायरल हुई, जिसमें शानदार प्रेजेंटेशन के कारण टीचर पूरे नंबर देने पर मजबूर हो गए. हेडिंग, हाईलाइट, बुलेट पॉइंट्स और डायग्राम ने जवाब को आसान और प्रभावी बना दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 05, 2026, 01:16 PM IST
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टॉपर बनने का सीक्रेट यही है? इस छात्र की कॉपी देखकर टीचर भी रह गए हैरान!
टॉपर बनने का सीक्रेट यही है? इस छात्र की कॉपी देखकर टीचर भी रह गए हैरान!

बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं होता, बल्कि जवाब लिखने का तरीका भी उतना ही अहम होता है. हाल ही में 10वीं कक्षा के एक छात्र की साइंस आंसर शीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस आंसर शीट को देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि छात्र ने अपने जवाब इतने साफ, सुंदर और व्यवस्थित तरीके से लिखे कि टीचर चाहकर भी एक नंबर नहीं काट पाए. खुद शिक्षक ने इस कॉपी को शेयर कर बाकी छात्रों को सीख लेने की सलाह दी है.

क्या खास था इस आंसर शीट में?

वायरल हो रही इस कॉपी में छात्र ने हर सवाल को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लिखा. उसने हर उत्तर को हेडिंग और सबहेडिंग के साथ शुरू किया, जिससे जवाब साफ-साफ समझ में आए. महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को पेन से हाईलाइट किया गया था और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके जवाब को आसान बनाया गया. इतना ही नहीं, जहां जरूरत थी वहां छात्र ने साफ और सुंदर डायग्राम भी बनाए. टीचर ने चेक करते वक्त माना कि इतनी बेहतरीन प्रस्तुति देखकर मार्क्स काटने का मन ही नहीं हुआ.

क्यों जरूरी है ऐसा प्रेजेंटेशन स्टाइल?

दरअसल, बोर्ड परीक्षाओं में एग्जामिनर को एक ही दिन में सैकड़ों कॉपियां जांचनी होती हैं. ऐसे में अगर जवाब बिखरा हुआ और बिना किसी क्रम के लिखा हो, तो मुख्य पॉइंट्स समझना मुश्किल हो जाता है. वहीं जब जवाब हेडिंग, सबहेडिंग और बुलेट पॉइंट्स में होता है, तो उसे पढ़ना आसान हो जाता है. हाईलाइट किए गए शब्द तुरंत ध्यान खींचते हैं और एग्जामिनर को यह समझने में मदद मिलती है कि छात्र ने विषय को अच्छी तरह समझा है. यही वजह है कि अच्छे प्रेजेंटेशन से ज्यादा अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

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कैसे सीखें टॉपर जैसा जवाब लिखना?

इस वायरल आंसर शीट से छात्र कई जरूरी बातें सीख सकते हैं. सबसे पहले हर जवाब को एक स्पष्ट हेडिंग से शुरू करें और उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें. जरूरी कीवर्ड्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करें. जहां संभव हो, बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग का इस्तेमाल करें. साइंस जैसे विषयों में डायग्राम और फ्लोचार्ट बनाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे जवाब और स्पष्ट हो जाता है. सबसे जरूरी है साफ और सुंदर हैंडराइटिंग, जो कॉपी को आकर्षक बनाती है. यही छोटे-छोटे तरीके आपको भी पूरे नंबर दिला सकते हैं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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