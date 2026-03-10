Advertisement
CBSE के मैथ्स पेपर में छिपा था बड़ा सरप्राइज! QR कोड स्कैन करते ही खुला 1987 का म्यूजिक वीडियो, छात्र रह गए हैरान

CBSE maths paper QR code viral: CBSE की 12वीं मैथ्स परीक्षा के प्रश्नपत्र पर छपे QR कोड को स्कैन करने पर कथित तौर पर 1987 का “Never Gonna Give You Up” म्यूजिक वीडियो खुलने का दावा छात्रों ने किया. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर CBSE ने जांच और कार्रवाई की बात कही.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:10 PM IST
बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही छात्रों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगता है. लेकिन इस बार CBSE के क्लास 12 मैथ्स पेपर से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. दावा किया गया कि प्रश्नपत्र पर छपा एक QR कोड स्कैन करने पर छात्रों को किसी जरूरी जानकारी की जगह सीधे 1987 के मशहूर गाने का वीडियो दिखने लगा. यह गाना ब्रिटिश सिंगर रिक एस्टली का “Never Gonna Give You Up” है, जो इंटरनेट पर ‘रिकरोल’ नाम के मजाक से जुड़ा हुआ है. इस घटना के सामने आते ही छात्रों के बीच हैरानी और सोशल मीडिया पर मजाक का माहौल बन गया.

QR कोड स्कैन करते ही खुल गया म्यूजिक वीडियो

जानकारी के मुताबिक, क्लास 12 का गणित का बोर्ड एग्जाम 9 मार्च को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित किया गया था. आम तौर पर प्रश्नपत्र पर दिए गए QR कोड का इस्तेमाल परीक्षा से जुड़ी जानकारी या पेपर की जांच के लिए किया जाता है. लेकिन कई छात्रों ने दावा किया कि जब उन्होंने उस QR कोड को स्कैन किया, तो वह सीधे रिक एस्टली के 1987 के गाने “Never Gonna Give You Up” के वीडियो पर पहुंच गया. यह गाना इंटरनेट पर ‘रिकरोल’ प्रैंक के लिए काफी मशहूर है, जिसमें लोगों को किसी जरूरी लिंक के बहाने इस वीडियो तक पहुंचा दिया जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला

इस घटना के बाद कई छात्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्क्रीनशॉट और वीडियो शेयर किए. एक वायरल वीडियो में एक छात्रा अपने घर से मैथ्स के प्रश्नपत्र का QR कोड स्कैन करती नजर आती है और बताती है कि वह क्या दिखा रहा है. वीडियो में वह कहती है कि उसने अभी-अभी यह चीज खोजी है और यह देखकर वह खुद हैरान रह गई. इसके बाद अन्य यूजर्स ने भी अलग-अलग सेट के प्रश्नपत्रों में मौजूद QR कोड स्कैन करके देखने की बात कही, जिससे सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैल गया और लोगों ने इसे मजेदार घटना बताते हुए शेयर करना शुरू कर दिया.

बवाल के बाद बोर्ड ने दिया जवाब 

 

मामला वायरल होने के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने इस पर प्रतिक्रिया दी. बोर्ड ने साफ किया कि परीक्षा में इस्तेमाल किए गए सभी प्रश्नपत्र असली हैं और उनकी सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित है. CBSE ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है. साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो. हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कई यूजर्स इसे इंटरनेट के सबसे पुराने मजाकों में से एक बता रहे हैं.

