मैं टूट चुका हूं... CBSE रिजल्ट के बाद बाप बना हैवान! 57.4% नंबर आने पर तोड़ डाला लैपटॉप, अब दी ऐसी सजा

CBSE 12th Results Pressure: बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट किसी भी छात्र के जीवन का एक अहम मोड़ होता है, लेकिन क्या कम नंबर आने की सजा किसी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के रूप में मिलनी चाहिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक CBSE क्लास 12वीं के छात्र ने अपनी जो दर्दनाक कहानी शेयर की है, उसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है. महज 57.4% नंबर आने पर एक पिता ने गुस्से में न सिर्फ अपने बच्चे का कीमती लैपटॉप तोड़ दिया, बल्कि उससे उसका कमरा और बिस्तर तक छीन लिया. इस घटना के बाद भारतीय परिवारों में बच्चों पर बनाए जाने वाले अनचाहे दबाव को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.

क्या है पूरा मामला

एक सीबीएसई छात्र ने सोशल मीडिया पर अपने टूटे हुए लैपटॉप की तस्वीर शेयर करते हुए अपने घर के हालातों को बयां किया है. छात्र ने बताया कि 12वीं के रिजल्ट आने के बाद उसके पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. छात्र को परीक्षा में 57.4% मार्क्स मिले थे, जिसके बाद उसे 'एसेंशियल रिपीट' की कैटेगरी में डाल दिया गया. इस बात से नाराज पिता ने गुस्से में उसका लैपटॉप जमीन पर पटक कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया.

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कमरे से निकाला, फर्श पर सोने की मिली सजा

छात्र का दर्द सिर्फ लैपटॉप टूटने तक ही सीमित नहीं रहा. छात्र ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं थोड़ा लेट में बता रहा हूं लेकिन रिजल्ट आने के बाद से उसके पिता ने उससे उसका कमरा और बेड दोनों छीन लिए हैं. अब उसे रोजाना रात को फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है. छात्र ने आरोप लगाया कि वह इस समय अपने ही घर में मौखिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण (Verbal, Physical, Mental and Emotional Abuse) का सामना कर रहा है.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

जैसे ही यह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हुई, लोगों ने पिता के इस हिंसक और क्रूर बर्ताव की जमकर आलोचना शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा कि भारतीय माता-पिता का यह तरीका बेहद गलत है, वे गुस्से में चीजें तोड़ते हैं और फिर बच्चों पर पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने छात्र को ढांढस बंधाते हुए लिखा कि खुद को मजबूत रखो, दोस्तों के साथ समय बिताओ और कड़ी मेहनत करके सबको गलत साबित कर दो.

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इस साल का सीबीएसई रिजल्ट

आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 13 मई को कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित किए थे. इस साल परीक्षाओं के लिए कुल 17,80,365 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 17,68,968 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 15,07,109 छात्रों ने इस परीक्षा को पास किया है.