अचानक रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, CCTV फुटेज देखकर कॉलोनी में मची दहशत

CCTV Footage: मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में एक तेंदुए के घूमते हुए वीडियो ने इलाके में रहने वालों में दहशत फैला दिया है. वीडियो में तेंदुए को एक गेटेड कॉलोनी के अंदर चलते हुए और फिर लोहे के गेट के ठीक सामने बैठे हुए देखा जा सकता है. कुछ देर बाद तेंदुआ अचानक खड़ा हो जाता है और अंधेरे वाली जगह की ओर जाने लगता है. वन विभाग सीसीटीवी फुटेज से तेंदुए की पहचान करने में कामयाब हो गए. अधिकारियों ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि वे क्षेत्र में गश्त करेंगे. ग्रामीणों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.

आरे कॉलोनी और फिल्म सिटी से घिरा गोरेगांव ईस्ट, जंगली जानवरों द्वारा आवारा कुत्तों के रूप में आसान शिकार की तलाश में अक्सर जाना जाता है. अक्सर इन इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों में तेंदुए की हरकत कैद हो जाती है. घटना के एक अन्य वीडियो में एक तेंदुआ एक गेट वाली इमारत से गुजरते हुए दिखाई दे रहा है. एक और वीडियो में तेंदुए को नीचे चलते हुए दिखाया गया है जो एक वाहन पार्किंग क्षेत्र प्रतीत होता है.

#leopard spotted in the CCTV footage of Gokuldham area in Goregaon East has been identified by the forest dept. The radio collar tht is clearly visible in this video was fitted in Nov last year. The occasional sightings of leopards is common in this neighborhood.@RoadsOfMumbai pic.twitter.com/BDb59DFU4q

