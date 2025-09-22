Video: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?
Hindi Newsजरा हटके

Video: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

25 साल के एक युवक नजीर के साथ बड़ा हादसा हो गया. 9 सितंबर की शाम करीब 5:50 बजे वह एक इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़ा होकर कपड़ों की गठरी चेक कर रहा था. तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे सड़क की ओर गिर पड़ा.

 

Sep 22, 2025, 07:17 AM IST
Video: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

25 साल के एक युवक नजीर के साथ बड़ा हादसा हो गया. 9 सितंबर की शाम करीब 5:50 बजे वह एक इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़ा होकर कपड़ों की गठरी चेक कर रहा था. तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे सड़क की ओर गिर पड़ा. गनीमत रही कि नीचे खड़ी एक स्कूटी पर गिरने से उसकी जान बच गई. हालांकि, इस हादसे में उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया.

सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया

यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ दिखता है कि नजीर हाथ में पानी की बोतल लेकर पीछे की ओर चलता है. उसे लगता है कि पीछे दीवार या पकड़ने का सहारा है, लेकिन जैसे ही उसका संतुलन बिगड़ता है वह सीधे तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है. गिरने की तेज आवाज सुनकर तुरंत ही उसी मंजिल से एक और व्यक्ति बालकनी की ओर दौड़ता है.

हादसे के तुरंत बाद क्या हुआ?

गिरते ही नज़ीर सड़क पर खड़ी स्कूटी पर आ गिरा, जिससे गिरने का असर थोड़ा कम हो गया. जैसे ही वह नीचे गिरा, आसपास मौजूद दो लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े. हादसे वाली जगह पर एक छोटा सा कमरा भी था जिसे गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था. वहां कपड़ों की कई गठरियां रखी थीं. इस घटना ने पुरानी इमारतों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर बिल्डर और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया. कई यूजर्स ने कहा कि इतनी ऊंचाई की बालकनी बिना सेफ्टी ग्रिल के कैसे छोड़ी जा सकती है.

 

 

इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रहीं?

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "ऐसा खराब डिजाइन किसने बनाया? बिल्डर को जेल भेजना चाहिए." एक अन्य यूजर ने कहा, "ये सब भ्रष्टाचार का नतीजा है, 500 रुपये लेकर लाइसेंस देने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए." कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह तो भगवान का शुक्र है कि हादसे में सिर्फ फ्रैक्चर हुआ, वरना किसी की जान भी जा सकती थी. अगर बिल्डिंग्स में मजबूत ग्रिल और ऊंची दीवारें होतीं तो शायद ऐसे हादसे न होते. अब सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद प्रशासन और बिल्डर ऐसे मामलों में सख्ती बरतेंगे या फिर लापरवाही यूं ही जारी रहेगी.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

cctv, Viral Video

