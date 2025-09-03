CCTV Video Viral: पहले दरवाजा बंद होगा... स्कूटी बाहर निकाल रही थी महिला, हुआ कुछ ऐसा कि वीडियो हो गया वायरल

CCTV Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दरवाजे बाहर स्कूटी को निकालते हुए महिला नजर आ रही है. उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसका वीडियो ही इंटरनेट पर वायरल हो गया है.
CCTV Video Viral: घर में लगे CCTV में कई बार कुछ ऐसा कैद हो जाता है जिसका वीडियो अगर सोशल मीडिया पर साझा हो जाए तो उसे वायरल होने से कोई रोक नहीं सकता है. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला को स्कूटी के साथ देखा जा रहा है लेकिन उस महिला के साथ कुछ ऐसा होता है कि आप दो मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसे देखकर हंसे या अपनी हंसी को रोक लें. आइए जानते हैं कि वायरल वीडियो में क्या देखने को मिल रहा है.
महिला का स्कूटी निकालने का वीडियो वायरल
घर से स्कूटी निकालने के दौरान महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला अपने घर से स्कूटी को निकाल रही है. लोहे के गेट को धीरे-धीरे से खोलती है. कभी हाथ से तो कभी स्कूटी पर बैठे-बैठे पैरों से खिसकाते हुए गेट को खोलती है. आखिर में जब दरवाजा खुल जाता है तो वो अपनी स्कूटी को उल्टी तरफ से उतार रही होती है.
स्कूटी के साथ खुद नीचे गिर जाती है महिला
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि महिला जब पीछे की तरफ से स्कूटी से नीचे उतरती है तो वो अचानक नीचे गिर जाती है. स्कूटी के साथ महिला गिरती है और फिर बिना स्कूटी को उठाए पहले दरवाजा बंद करने के लिए जाती है. सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर @rameshofficial0 नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इसकी पोस्ट पर लिखा- ‘पूरा ही देखना : गाड़ी तो बाद में उठा लेंगे पहले दरवाजा तो बंद करे.’
पूरा ही देखना : गाड़ी तो बाद में उठा लेंगे पहले दरवाजा तो बंद करे pic.twitter.com/UV6Hlnz44v
— Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) September 2, 2025
यूजर्स ने किए आंटी को लेकर कमेंट
एक यूजर ने लिखा ‘वह साड़ी वाली महिलाएं: ये तो इस्का रोज का हज, वह चली गई.’ दूसरे यूजर ने लिखा ‘आंटी रोज इसी तरह स्कूटी बाहर निकलती है.’ तीसरे यूजर्स ने लिखा कि ‘अरे आंटी जी की कोई गलती नहीं है. गेट बंद ही नहीं हो रहा.’ आंटी की स्कूटी को न संभाल पाने और फिर गिरने पर पहले गेट को बंद करने का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
