चोर ने चुराया 1.5 मिलियन फॉलोअर्स वाला कुत्ता, फिर उसे ₹2200 में मीट मार्केट में बेचा! रेस्टोरेंट ने बनाकर खिला डाला

Celebrity Dog Meat Story: लोग अपने पालतू जानवरों से अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं. लेकिन चीन से एक ऐसा हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर किसी भी जानवर प्रेमी का दिल दहल जाएगा. यहां इंस्टाग्राम और चीनी सोशल मीडिया पर 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले एक बेहद समझदार और मशहूर डॉग 'चुटौ' को चोरों ने अगवा कर लिया. सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि चोरों ने इस मासूम और कीमती कुत्ते को महज 2200 रुपये (180 युआन) में एक मीट रेस्टोरेंट को बेच दिया, जहां उसे बेरहमी से मार दिया गया.

लाखों दिलों की धड़कन था चुटौ

यह पूरी कहानी चीन के हेनान प्रांत की है. यहां 'चुटौ' नाम का एक 8 साल का बॉर्डर कोली प्रजाति का कुत्ता रहता था. चुटौ कोई आम कुत्ता नहीं था. उसके मालिक गुओ एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं. गुओ अपने साथ चुटौ को चीन के बर्फीले पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक की यात्रा पर ले जाते थे. चुटौ की समझदारी और उसकी वफादारी के लाखों लोग दीवाने थे. चीनी सोशल मीडिया पर उसके 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे. लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे.

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मालिक के विदेश जाते ही हुआ कांड

चुटौ के मालिक गुओ हाल ही में जॉर्जिया की एक सोलो ट्रिप पर गए हुए थे. उन्होंने अपने प्यारे डॉग चुटौ को अपने माता-पिता के पास घर पर छोड़ दिया था. 11 मई को गुओ के पिता ने देखा कि चुटौ अचानक खेत से गायब हो गया है. जब उन्होंने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. फुटेज में दो अनजान लोग इलेक्ट्रिक बाइक पर आए और चुटौ को उठाकर ले गए.

सिर्फ 2200 रुपये में बिक गई जान

जैसे ही गुओ को इस बात का पता चला, उन्होंने अपनी विदेश यात्रा बीच में ही छोड़ दी और तुरंत चीन वापस आ गए. उन्होंने अपने स्तर पर छानबीन शुरू की. जब चोर पकड़ा गया, तो उसने जो खुलासा किया वह बेहद डरावना था. चोर ने बताया कि उसने चुटौ को आवारा कुत्ता समझ लिया था और उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. चोर ने उस मशहूर डॉग को एक लोकल मीट रेस्टोरेंट वाले को महज 180 चीनी युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2200 रुपये में बेच दिया. रेस्टोरेंट वाले ने बिना देर किए उस मासूम को काट डाला.

चोर की बेशर्मी ने सबको चौंकाया

इस घटना के बाद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात चोर का रवैया रही. जब गुओ ने चोर से इस बारे में बात की, तो चोर ने बिना किसी पछतावे के कहा कि कुत्ता अब मर चुका है, इसलिए इस पर हंगामा करना बंद करो. चोर का दावा था कि उसने चीन का कोई कानून नहीं तोड़ा है क्योंकि वहां पालतू जानवरों को लेकर सख्त नियम नहीं हैं. गुओ अब रेस्टोरेंट वाले के पास गए ताकि वह अपने प्यारे दोस्त के अवशेष या उसके बाल वापस पा सकें, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी.