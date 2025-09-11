हाथी को रेलवे ट्रैक से बचाने वाली डिवाइस से लेकर चंद्रयान-3 के पुर्जे तक बनाती है ये यूनिवर्सिटी, यहां हैं 'रेंचो' के स्टूडेंट्स
हाथी को रेलवे ट्रैक से बचाने वाली डिवाइस से लेकर चंद्रयान-3 के पुर्जे तक बनाती है ये यूनिवर्सिटी, यहां हैं 'रेंचो' के स्टूडेंट्स

University For Creative Students: देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर छात्रों को रियल वर्ल्ड में जाकर आगे बढ़ना सिखा रही है. यहां किताबों में घंटों घुसे रहने की आदत छोड़कर प्रैक्टिकल की आदत डलवाते हैं. यहां वो सभी पढ़ाई होती है जो अक्सर हम आम यूनिवर्सिटी में करते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:53 PM IST
हाथी को रेलवे ट्रैक से बचाने वाली डिवाइस से लेकर चंद्रयान-3 के पुर्जे तक बनाती है ये यूनिवर्सिटी, यहां हैं 'रेंचो' के स्टूडेंट्स

Unique Ideas In Centurion University: जब भी हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो ज्यादातर जगहों पर टीचर्स कॉपी-किताबों में उलझाकर रखते हैं. इससे छात्र पढ़ना-लिखना तो सीख लेते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो पीछे हट जाते हैं. हालांकि, देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर छात्रों को रियल वर्ल्ड में जाकर आगे बढ़ना सिखा रही है. यहां किताबों में घंटों घुसे रहने की आदत छोड़कर प्रैक्टिकल की आदत डलवाते हैं. यहां वो सभी पढ़ाई होती है जो अक्सर हम आम यूनिवर्सिटी में करते हैं. यहां स्टूडेंट्स के हाथों में टीचर्स द्वारा स्किल्स की नॉलेज दी जाती है. कमरे के अंदर नहीं बल्कि बाहर निकलकर प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई कराई जाती है. हम बात कर रहे हैं ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (CUTM) की. यहां की पढ़ाई सबसे अनोखी है क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ कमाई का भी हुनर सिखाया जाता है.

चंद्रयान-3 में यहां के छात्रों ने की थी मदद

वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर डीएन राव ने बताया कि कैसे इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चंद्रयान-3 को तैयार करने में इसरो और डीआरडीओ की मदद की थी. उनका कहना है कि इसरो ने हमारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यहीं पर कई पुर्जों को तैयार किया था और उसे चंद्रयान-3 मिशन के दौरान प्रयोग में लाया गया था. सेंचुरियन के बच्चों ने ही यहां के टीचर्स के साथ मिलकर इसे इस मिशन में बड़ी मदद की थी. साथ ही यहां AI से जुड़ी पढ़ाई भी कराई जाती है. उन्होंने यह बताया कि 2030 तक भविष्य क्वांटम कम्युनिकेशन का होगा और हम अभी से ही उसके लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें: बीटेक स्टूडेंट की डायरी से खुला राज.. अगले 10 साल का ऐसा तगड़ा प्लान, जिसमें पढ़ाई, जिम और शादी तक सब फिक्स!

रेलवे ट्रैक पर आने वाले हाथियों को बचाने वाली डिवाइस

वहीं, वाइस चांसलर सुप्रिया पटनायक ने बताया कि ओडिशा में अक्सर ऐसी खबरें आती रही हैं कि रेलवे ट्रैक पर हाथी आ जाते हैं और कई बार ट्रेन से टकराने पर उनकी मौत हो जाती है. सेंचुरियन के स्टूडेंट्स ने मशीन लर्निंग की हेल्प से एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे यह समस्या भी खत्म हो जाएगी. रेलवे अगर इस डिवाइस के लिए तैयार हो जाता है तो इन डिवाइसों को एलीफैंड कॉरिडोर में लगाई जाएगी.

प्रेसिडेंट क्यों कहलाते हैं 'रेंचो'?

सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के फाउंडर व प्रेसिडेंट प्रो. मुक्तिकांत मिश्रा ने बताया कि कैसे 2007 में इस विश्वविद्यालय की नींव रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. उस वक्त स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी तक लाने के लिए लोगों के घरों में जाकर भरोसा दिलाया कि स्किल वाली पढ़ाई के साथ-साथ बच्चे कमाई भी कर सकेंगे. प्रोफेसर मुक्तिकांत मिश्रा की उनके स्किल्ड यूनिवर्सिटी के लिए '3 इडिट्स' वाले आमिर खान के किरदार 'रेंचो' से तुलना की जाती है. दरअसल, इस यूनिवर्सिटी में न सिर्फ प्रोफेशनल्स स्टडी बल्कि मछली पालने, कई तरह की वेराइटी वाली कैकटस की खेती, मधुमक्खियों के छत्तों, ट्रांसफॉर्मर, टाइल्स, परंपरागत कपड़ों समेत ऐसे ही कई तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं. इतना ही नहीं, यह यूनिवर्सिटी मूक-बधिकों को रोजगार भी देती है और सिलाई का काम सिखाती हैं और जो कपड़े तैयार होते हैं उनके पैसे भी उन्हें सैलरी के रूप में देती है.

एडमिशन-मार्केटिंग डायरेक्टर सुकांत परिदा ने बताया कि इस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पीएचडी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाया जाता है. भुवनेश्वर सहित ओडिशा में 6 और कैंपस है जहां बीएससी, बीबीए, बीटेक, इंजीनियरिंग, बी फार्मा समेत दर्जनों डिग्री और कोर्स करवाएं जाते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हुए भी अन्य संस्थानों की तुलना में यहां फीस काफी कम है. सभी कैंपस मिलाकर यहां अभी करीब 25,000 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं.

