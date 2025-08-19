सर, आपने मुझे रखा था, आज आप निकाल रहे हैं... CEO के सामने गूंजे ऐसे शब्द जो आज भी पीछा नहीं छोड़ते

Job Layoffs: कॉर्पोरेट दुनिया में नेतृत्व का मतलब सिर्फ फैसले लेना नहीं होता, बल्कि कभी-कभी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो दिल तोड़ देते हैं. हाल ही में मुंबई के CEO संपर्क सचदेवा ने अपने करियर के सबसे कठिन दिनों में से एक की याद सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें लगातार 25 कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा था.

आखिर क्या हुआ था उस दिन?

संपर्क सचदेवा ने LinkedIn पर लिखा कि सालों पहले मैनेजमेंट ने उनसे कहा कि उन्हें 25 लोगों को एक-एक करके निकालना है. इतना ही नहीं, उनसे यह भी कहा गया कि इस दौरान उन्हें कूल और इमोशनलेस रहना होगा. सचदेवा ने आदेश का पालन तो किया, लेकिन उन कर्मचारियों के चेहरे आज भी उनके जेहन में ताजा हैं.

किस तरह के कर्मचारी नौकरी से निकाले गए?

CEO ने बताया कि जिन लोगों को उन्होंने निकाला, उनमें एक सिंगल मदर, दो बच्चों के पिता और एक ऐसा शख्स भी था जिसने कहा, “सर, आपने मुझे नौकरी दी थी, आप थे तो मैं यहां रुका और आज आप कह रहे हैं जाने को, तो मैं चला जाऊंगा.” यह बातें सचदेवा को गहराई तक छू गईं.

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई?

LinkedIn पर इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने अपनी राय दी. एक यूजर ने लिखा, “लीडरशिप आसान नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह इन अनुभवों को संवेदनशीलता से याद रखा, वह काबिल-ए-तारीफ है.” एक अन्य ने कहा, “सबसे मुश्किल वक्त वही होता है जब एक नेता को अपनी टीम को यह खबर देनी पड़ती है. सामने वाला दुखी होता है, लेकिन संदेश देने वाला अंदर से और ज्यादा टूटता है.”

देखें पोस्ट-

लोगों ने शेयर किए अपने अनुभव

कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि वे दोनों पक्षों पर रह चुके हैं. कभी नौकरी से निकाले गए, कभी खुद टीम से किसी को निकालना पड़ा. उन्होंने बताया कि चाहे आप कितनी बार ऐसे हालात से गुजरें, यह हमेशा तकलीफदेह ही रहता है और ज़िंदगीभर यादों में बस जाता है.