ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला… महिला ने खरीद ली कंपनी, फिर BOSS के साथ जो किया देख दंग रहे गए लोग
Inspirational story: जूलिया स्टीवर्ट को एपलबीज में सीईओ बनाने का वादा तोड़ा गया तो उन्होंने नौकरी छोड़ी और IHOP जॉइन की. सफलता के बाद IHOP ने 2.3 बिलियन डॉलर में एपलबीज खरीदी. जूलिया ने अपने पुराने बॉस को निकाल दिया और डाइन ब्रांड्स ग्लोबल की सीईओ बनीं. अब भी वह कई कंपनियों से जुड़ी हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:08 PM IST
कार्पोरेट दुनिया में प्रमोशन ना मिलना आम बात है, लेकिन एक महिला ने जो किया वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. जब उसके बॉस ने सीईओ बनाने से मना कर दिया तो उसने सालों बाद पूरी कंपनी ही खरीद ली और उसी बॉस को नौकरी से निकाल दिया. यह घटना बिजनेस जगत की सबसे बड़ी बदले की कहानी बन गई.

दरअसल, जूलिया स्टीवर्ट पहले एपलबीज कंपनी की प्रेसिडेंट थीं. उन्हें वादा किया गया था कि अगर वे कंपनी को मुनाफा दिलाने में सफल रहीं तो उन्हें सीईओ बनाया जाएगा. उन्होंने नई टीम बनाई, तीन साल दिन-रात मेहनत की और कंपनी को उभार दिया. लेकिन जब प्रमोशन का समय आया, तो सीईओ ने वादा तोड़ दिया. इससे निराश होकर स्टीवर्ट ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया.

नहीं मिला प्रमोशन तो खरीद ली कंपनी

People की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीरियल इंटरप्रेन्योर और रेस्टोरेंट ग्रुप एग्जीक्यूटिव रह चुकी जूलिया स्टीवर्ट एक पॉडकास्ट में बताती है कि वह पहले एपलबीज कंपनी की प्रेसिडेंट थी. तब उन्हें वादा किया गया था कि अगर वह कंपनी को फायदा दिलाने में सफल रही तो उन्हें सीईओ का बना दिया जाएगा. स्टीवर्ट बताती है कि उसने एक नई टीम बनाई और कंपनी को ऊपर उठाने में दिन-रात मेहनत की. स्टीवर्ट ने तीन साल की मेहनत के बाद कंपनी को फायदा भी पहुंचाया. वादे के अनुसार जब स्टीवर्ट सीईओ से पूछने गई कि अब मेरे प्रमोशन का समय आ गया है, तो सीईओ अपनी बात से मुकर गया.

नई कंपनी में सफलता और बड़ा प्लान

एपलबीज छोड़ने के बाद जूलिया ने IHOP कंपनी जॉइन की और वहां पांच साल काम किया. उन्होंने वहां भी जबरदस्त सफलता हासिल की. इस दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनी किसी बड़े अधिग्रहण की ओर बढ़ सकती है. तभी उनके मन में विचार आया कि क्यों न अपनी पुरानी कंपनी एपलबीज को ही खरीद लिया जाए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह आइडिया पसंद आया और डील पर काम शुरू हुआ.

2.3 बिलियन डॉलर में खरीदी कंपनी, बॉस को निकाला

इसके बाद IHOP ने 2.3 बिलियन डॉलर में एपलबीज को खरीद लिया. खरीद के बाद जूलिया ने सबसे पहला फैसला लिया. अपने पुराने बॉस को निकालने का, जिसने उन्हें सीईओ का पद देने से मना किया था. इसके बाद जूलिया डाइन ब्रांड्स ग्लोबल की सीईओ बनीं. अब 70 साल की उम्र में भी वे कई कंपनियों के बोर्ड में हैं और एक वेलनेस ऐप की फाउंडर भी हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

success story

Trending news

