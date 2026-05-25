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Hindi Newsजरा हटकेमहारानी एलिजाबेथ भी थीं इस भारतीय चाय की दीवानी, भारत के इस जगह को क्यों कहते हैं चाय कैपिटल?

महारानी एलिजाबेथ भी थीं इस भारतीय चाय की दीवानी, भारत के इस जगह को क्यों कहते हैं 'चाय कैपिटल'?

Tea Capital: क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी चाय भी है जो आधी रात को चांद की रोशनी में तोड़ी जाती है और इसकी कीमत लाखों में है? जानिए भारतीय चाय से जुड़े 6 ऐसे हैरान करने वाले रहस्य जो हर चाय प्रेमी को जानने चाहिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 25, 2026, 06:19 AM IST
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महारानी एलिजाबेथ भी थीं इस भारतीय चाय की दीवानी, भारत के इस जगह को क्यों कहते हैं 'चाय कैपिटल'?

Chai Capital Of India: भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुबह बिना 'चाय' के अधूरी मानी जाती है. नुक्कड़ की टपरी से लेकर बड़े-बड़े आलीशान होटलों तक, चाय हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है. लेकिन इंटरनेशनल टी डे के मौके पर हम आपको चाय की कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. हमारे देश में चाय का रिश्ता सिर्फ सुबह की ताजगी से नहीं है, बल्कि इसके पीछे आधी रात को होने वाले जादुई हार्वेस्टिंग रीचुअल्स, हिमालय की सीमाओं की परंपराएं, आदिवासियों का अनोखा खान-पान और यहां तक कि एक अलग टाइम जोन भी शामिल है. आइए जानते हैं भारत की इस पसंदीदा ड्रिंक के पीछे छिपे सबसे अनोखे राज.

पूर्णिमा की रात को टूटने वाली ₹1 लाख की चाय

दार्जिलिंग के कर्सियांग में स्थित मकईबारी टी एस्टेट में दुनिया की सबसे दुर्लभ चाय उगाई जाती है, जिसका नाम है 'सिल्वर टिप्स इम्पीरियल'. इसकी कटाई साल में केवल चार से पांच दिन, मार्च और अक्टूबर के बीच, सिर्फ पूर्णिमा की रात को आधी रात से भोर के 3 बजे के बीच की जाती है. माना जाता है कि इस समय चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण पौधों में सबसे ज्यादा नमी और खुशबूदार तेल होता है. इस चाय की कीमत लगभग ₹2,000 प्रति 50 ग्राम (यानी लाखों रुपये किलो) तक हो सकती है. यह चाय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की भी पसंदीदा थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में उन्हें यह चाय गिफ्ट की थी.

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दुनिया का सबसे पुराना चाय संगठन

भारत में चाय का इतिहास बेहद पुराना है. साल 1881 में ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय चाय संघ (Indian Tea Association - ITA) की स्थापना की गई थी. यह दुनिया में चाय उत्पादकों का सबसे पुराना संगठन है. कोलकाता में मुख्यालय वाला यह संगठन आज भारत के कुल चाय उत्पादन के लगभग 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और 4 लाख से अधिक श्रमिकों की देखभाल करता है.

चाय पीना नहीं, चाय पत्ती खाना!

आज हम चाय को एक पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं, लेकिन भारत की कई स्वदेशी जनजातियां सदियों से चाय की पत्तियों को भोजन के रूप में खाती आ रही हैं. असम और अरुणाचल प्रदेश की सिंगफो और खामती जनजातियां चाय की पत्तियों को बांस के टुकड़ों में भाप देकर या सुखाकर लहसुन-मिर्च के साथ सब्जी की तरह चावल के साथ खाती हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में तो ताजी चाय की पत्तियों को बेसन में डुबोकर कुरकुरे और हल्के कड़वे पकौड़े बनाए जाते हैं.

दार्जिलिंग चाय को मिला देश का पहला GI टैग

दार्जिलिंग की चाय को उसके बेहतरीन फ्रूटी फ्लेवर के कारण 'चाय की शैंपेन' कहा जाता है. दुनिया भर के बाजारों में इस नाम से बिकने वाली नकली चाय को रोकने के लिए, साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था. इसका मतलब यह है कि केवल दार्जिलिंग जिले में उगाई और बनाई जाने वाली चाय को ही इस नाम से बेचा जा सकता है.

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असम का अपना अनोखा 'चाय टाइम जोन'

क्या आप जानते हैं कि असम के चाय बागानों में घड़ियां भारतीय मानक समय (IST) से एक घंटा आगे चलती हैं? इसे स्थानीय भाषा में 'बगान टाइम' कहा जाता है. ब्रिटिश काल में शुरू की गई इस व्यवस्था का मकसद यह था कि बागानों के मजदूर उत्तर-पूर्व में जल्दी होने वाले सूर्योदय का फायदा उठा सकें और दोपहर की भीषण गर्मी शुरू होने से पहले ही पत्तियों को तोड़ने का काम खत्म कर लें. आज भी असम के कई बागानों में इसी टाइम जोन के हिसाब से सारा काम होता है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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