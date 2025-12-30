Advertisement
फैमिली को डिनर पर ले गया कमाऊ बेटा, आखिर में पापा ने ही चुकाया बिल! Video ने जीत लिया हर किसी का दिल

फैमिली को डिनर पर ले गया कमाऊ बेटा, आखिर में पापा ने ही चुकाया बिल! Video ने जीत लिया हर किसी का दिल

Dinner Date With Parents: सोशल मीडिया पर शेयर हुआ एक छोटा सा वीडियो हजारों दिलों को छू गया. चाय सुट्टा बार के को-फाउंडर अनुभव दुबे ने यह दिखाया कि कामयाबी पाने के बाद भी रिश्तों की सादगी कैसे जिंदा रखी जा सकती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:21 AM IST
फैमिली को डिनर पर ले गया कमाऊ बेटा, आखिर में पापा ने ही चुकाया बिल! Video ने जीत लिया हर किसी का दिल

Chai Sutta Bar Founder: सोशल मीडिया पर शेयर हुआ एक छोटा सा वीडियो हजारों दिलों को छू गया. चाय सुट्टा बार के को-फाउंडर अनुभव दुबे ने यह दिखाया कि कामयाबी पाने के बाद भी रिश्तों की सादगी कैसे जिंदा रखी जा सकती है. वीडियो में कोई दिखावा नहीं, सिर्फ माता-पिता के साथ बिताया गया एक सुकून भरा पल नजर आता है. वीडियो में अनुभव दुबे अपने माता-पिता को कैफे लेकर जाते दिखते हैं, जिसे वह खुद एक डेट कहते हैं. इस दौरान माहौल बिल्कुल साधारण रहता है. बातचीत, मुस्कान और साथ बैठकर समय बिताने की सादगी लोगों को बहुत पसंद आई.

यह भी पढ़ें: शादी में दूल्हे के हाथ चूमने लगी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, दुल्हन ने बाल पकड़कर नोंच डाला! Video देख कांप उठे सभी

बिल वाला सीन लोगों को क्यों रुला गया?

वीडियो का सबसे भावुक पल आखिर में आता है, जब बिल चुकाने की बारी आती है. लोग उम्मीद करते हैं कि बेटा बिल देगा, लेकिन यहां पिता खुद आगे बढ़कर भुगतान करते हैं. यही सीन दर्शकों के दिल को छू गया और वीडियो को खास बना गया. वीडियो पर लिखा टेक्स्ट एक गहरा संदेश देता है. इसमें कहा गया है कि कभी-कभी बच्चों को चाहिए कि वे माता-पिता को बाहर ले जाएं, उन्हें ऑर्डर करने दें और यहां तक कि पिता को बिल भी चुकाने दें. एक शाम के लिए अपनी कमाई और सफलता को भूल जाना भी जरूरी है.

 

 

यह भी पढ़ें: बदबूदार कमरा, कॉकरोच, जर्जर घर... रातोंरात स्टार बनी रानू मंडल कूड़े की ढेर में रहने को मजबूर! Video में दिखी सच्चाई

अनुभव दुबे ने कैप्शन में क्या लिखा?

अनुभव दुबे ने कैप्शन में लिखा कि माता-पिता को यह महसूस होना चाहिए कि उनके बच्चे आज भी वही पुराने बच्चे हैं. उन्होंने कहा कि जिस दिन माता-पिता को लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उसी दिन उन्हें अपनी उम्र का एहसास होने लगता है. उन्होंने सभी से अपील की कि माता-पिता के सामने अपने बचपन को जिंदा रखें. इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्यार लुटाया. एक यूजर ने लिखा, “यही जिंदगी की असली खुशी है.” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “आपसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है.” इस वीडियो ने रिश्तों की अहमियत एक बार फिर याद दिला दी.

