जिस कुल्हड़ में चाय पीकर फेंक देते हैं वो कितनी मेहनत से होता है तैयार, वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे

Viral Video: कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद जिसके मुंह लग जाता है फिर उसे और कोई चाय पसंद नहीं आती है, लेकिन क्या आपको पता है ये कुल्हड़ कितनी मेहनत से तैयार किया जाता है. वीडियों में देंखें पूरा प्रोसेस

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:28 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो वायरल होते रहते हैं. इन्हीं के बीच कुछ वीडियो इतने प्यारे होते हैं कि दिल करता है बार-बार देखते रहो. खासतौर पर हाथ की कलाकारी के वीडियो बहुत शानदार होते हैं. इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है. वो एक कुम्हार का है जो चाय वाले कुल्हड़ बना रहा है. इन कुल्हड़ में चाय के अलावा दूध या लस्सी भी पी जाती है. चलिए देखते हैं मिट्टी से कैसे तैयार किए जाते हैं ये कुल्हड़.

कैसे तैयार होता है ये कुल्हड़?
कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद जिसके मुंह लग जाता है फिर उसे और कोई चाय पसंद नहीं आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुल्हड़ चाय का स्वाद बढ़ा देता है उसे कैसे तैयार किया जाता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुम्हार मिट्टी से कुल्हड़ तैयार कर रहा है. सबसे पहले वो एक मिट्टी स्टॉक से मिट्टी को बड़ी ही सफाई से काटता है. उसके बाद उसमें पानी डालकर उसे नरम करता है. इसके बाद वो मिट्टी के बड़े हिस्से को बारीक तार की मदद से काटता है और एक बॉल बना लेता है. उसके बाद वो अपनी चक्के को चलाता है और मिट्टी की बॉल को उसपर रखता है और फिर शुरू होता है हाथों का कमाल. हाथों की कलाकारी दिखाते हुए वो मिट्टी को कुल्हड़ का काआर देता है. मिट्टी देखते ही देखते एक कुल्हड़ का आकार ले लेती है. इसके बाद वो उस गीली मिट्टी के कुल्हड़ को बड़ी ही सावधानी से धागे की मदद से काटता है और धूप में सुखाने के लिए रख देता है. जब ये कुल्हड़ सूख जाता हैं तो उनको पकाया जाता है और फिर बाजार में भेज दिया जाता है. हाथ की कलाकारी का ये शानदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: दिवाली पर जलाने वाली फुलझड़ी कैसे बनती है? इस वीडियो को देख सब समझ आ जाएगा

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने डाला ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @incredible_ind_ia__ नाम के पेज से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद भी किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 90 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: रावण को नए अंदाज में दी मौत, जलाने के बजाय कर दिया ये अंजाम, Video देखें

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखकर यूजर्स ने कई शानदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतनी मेहनत के बाद भी इनको इनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसी लिए चाय में और स्वाद आता है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

