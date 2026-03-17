पनामा के जंगलों में मिला 'गिरगिट' जैसा कीड़ा, 11 दिन में गुलाबी से हरा होकर वैज्ञानिकों को चौंकाया!

कुदरत के पिटारे में कब क्या मिल जाए, कोई नहीं जानता. पनामा के घने ट्रॉपिकल जंगलों में वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा 'अतरंगी' कीड़ा लगा है, जिसने विज्ञान की पुरानी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया है. स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों को एक ऐसी मादा कैटीडिड (Arota festae) मिली, जो चटक गुलाबी रंग की थी. आमतौर पर हरे दिखने वाले इस जीव ने गिरगिट की तरह रंग बदलकर सबको हैरान कर दिया. यह खोज इसलिए खास है क्योंकि अब तक माना जाता था कि कीड़े अपनी एक ही लाइफ स्टेज में इतना बड़ा शारीरिक रंग परिवर्तन नहीं कर सकते.

गुलाबी से हरा होने का अद्भुत वैज्ञानिक सफर

'साइंटिफिक नैचुरलिस्ट' में छपी रिपोर्ट के अनुसार, जब वैज्ञानिकों ने इस गुलाबी मादा कैटीडिड को कैद में रखकर रिसर्च शुरू की, तो चौथे दिन से ही उसका रंग हल्का पड़ने लगा. हैरानी की बात यह रही कि 11वें दिन तक वह कीड़ा पूरी तरह बदलकर अपनी प्रजाति के अन्य हरे कीड़ों जैसा दिखने लगा. वैज्ञानिकों के लिए यह एक क्रांतिकारी खोज है, क्योंकि इससे पहले किसी कीट में जीवन के एक ही पड़ाव पर इस तरह का बदलाव नहीं देखा गया था. यह न केवल उनकी शारीरिक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि प्रकृति में छिपे रहस्य हमारी सोच से कहीं अधिक गहरे हैं.

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गुलाबी रंग: मौत का बुलावा नहीं, सुरक्षा कवच

अब तक जीवविज्ञानी मानते थे कि कीड़ों का गुलाबी होना एक खतरनाक 'जेनेटिक म्यूटेशन' है, क्योंकि हरे जंगल में गुलाबी रंग शिकारियों को आसानी से नजर आ जाता है. लेकिन पनामा की इस खोज ने सोच बदल दी है. यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज के रिसर्चर बेनिटो वेनराइट का कहना है कि यह कोई गलती नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक सोची-समझी रणनीति है. दरअसल, पनामा के जंगलों में कई पौधों की नई पत्तियां शुरू में गुलाबी या लाल होती हैं. इसे ‘डिलीट ग्रींनिंग’ कहते हैं. यह कीड़ा उन नई पत्तियों के बीच छिपने के लिए ही गुलाबी रंग धारण करता है.

जंगल के बदलते माहौल के साथ बेमिसाल तालमेल

यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के मैट ग्रीनवेल ने इस खोज को कुदरत का करिश्मा बताया है. उन्होंने कहा कि हरे-भरे जंगल में चटक गुलाबी कीड़ा किसी ‘हाई-विजिबिलिटी जैकेट’ पहने इंसान जैसा दिखना चाहिए, लेकिन यह जीव बारिश के जंगल की गतिशीलता के साथ खुद को ढाल लेता है. जैसे-जैसे पौधे की पत्तियां बड़ी होकर हरी होती हैं, यह कीड़ा भी अपना रंग बदल लेता है. यह तालमेल इतना सटीक है कि शिकारी इसे पहचान ही नहीं पाते. यह खोज साबित करती है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जीव जीवित रहने के लिए कितने एडवांस और अनोखे तरीके अपनाते हैं.

कुदरत की अनूठी नकल और जीवन चक्र का मेल

यह कीड़ा न केवल पत्तियों के आकार की नकल करता है, बल्कि पत्तियों के जीवन चक्र के साथ अपनी बॉडी का रंग भी सिंक (Sync) करता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह जीव पौधों के विकास की गति को भांप लेता है और उसी के अनुसार अपने पिगमेंट को बदलता है. इससे यह स्पष्ट होता है कि कीड़ों की दुनिया में भी 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' के लिए जटिल जैविक प्रक्रियाएं काम करती हैं. यह शोध भविष्य में कीटों के व्यवहार और उनके पर्यावरण के प्रति अनुकूलन (Adaptation) को समझने के लिए नए द्वार खोलता है, जिससे हमें प्रकृति की बेहतर समझ मिलेगी.