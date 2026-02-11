शरीर से 2 गुना लंबी है इस जीव की जीभ, पलक झपकते ही शिकार का कर देती है काम-तमाम; जान लें नाम

Longest Tongue Animal Facts: दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनकी बनावट हमें हैरान कर देती है. जैसे कोई बहुत तेज दौड़ता है, कोई ऊंची छलांग लगाता है, वहीं किसी की नजर बेहद तेज होती है. गिरगिट की खास पहचान उसकी लंबी जीभ है. यह जीभ उसके शरीर के हिसाब से इतनी बड़ी होती है कि सुनकर लोग चौंक जाते हैं. आज हम आपको ऐसे ही जीव के बारे में बताएंगे.
Trending Photos
Longest Tongue Animal Facts: दुनिया में एक ऐसा जानवर है जिसकी जीभ उसके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है. बता दें इस जानवर का नाम गिरगिट है.ज्यादातर गिरगिटों की जीभ उनके शरीर की लंबाई से दोगुनी होती है. कुछ छोटी प्रजातियों में तो यह उनके शरीर से करीब ढाई गुना तक लंबी हो सकती है. गिरगिट अपनी इसी खासियत की वजह से पलक झपकते ही शिकार पकड़ लेता है.
गिरगिट की जीभ क्यों है खास?
गिरगिट की जीभ उसके शरीर की लंबाई से दोगुनी होती है. हालांकि की जीभ की जिस लंबाई की बात हम कर रहे हैं वह पूंछ को छोड़कर है. यानी अगर किसी गिरगिट का शरीर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी जीभ लगभग 20 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है. वहीं कुछ छोटी प्रजातियों में यह लंबाई और भी ज्यादा होती है. ऐसे गिरगिटों की जीभ उनके शरीर से करीब 2.5 गुना तक लंबी पाई गई है.
शिकार पकड़ने का अनोखा तरीका
गिरगिट अपनी जीभ का इस्तेमाल शिकार पकड़ने के लिए करता है. जब उसे कोई कीड़ा या छोटा जीव दिखाई देता है तो वह बिना हिले-डुले अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है. जिसके बाद अचानक उसकी जीभ बहुत तेज रफ्तार से बाहर निकलती है. यह इतनी तेजी से आगे बढ़ती है, कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है. जीभ के सिरे पर चिपचिपाहट होती है, जिससे कीड़ा या छोटा जीव तुरंत चिपक जाता है. इसके बाद गिरगिट अपनी जीभ को वापस अंदर खींच लेता है और शिकार को निगल लेता है.
आपको बता दें कि जानवरों की दुनिया में शरीर के मुकाबले इतनी लंबी जीभ होना बहुत रेयर बात होती है. यही वजह है कि गिरगिट की यही खास बनावट उसे दूसरे जीवों से अलग बनाती है. उसकी जीभ सिर्फ लंबी ही नहीं होती बल्कि मजबूत और लचीली भी होती है. यही वजह है कि वह दूर बैठे शिकार को भी आसानी से पकड़ लेता है.
यह भी पढ़ें: छोड़िए दिल्ली के गाजीपुर कचरे का पहाड़! 2000 साल पुराना है दुनिया का सबसे पहला 'कचरे का पहाड़', अंदर छिपे हैं कई राज