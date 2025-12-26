चंदन की लड़की पर किया महीन काम! लहंगा-चुनरी के साथ घुंगरू पहने बनाई शानदार डॉल

Advertisement
Chandan Ki Ladki Ki Gudiya: कोई पत्थर को तराशकर भगवान बना देता है तो कोई बारीक नक्काशी से लकड़ी में भी डाल देता है. सोशल मीडिया पर हाथों की कला का जादू वायरल हो रहा है. एक महिला ने चंदन की लकड़ी से ऐसी गुड़िया बनाई जिसे देखकर आप भी आप भी सलाम करेंगे.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:42 PM IST
Viral Video: कलाकार अपनी कलाकरी से ऐसी चीजें बना देता है जो आप इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता है. कई बार कलाकार अपनी कला में इतना मंझा हुआ होता है कि उसकी कला देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये आखिर बनाया कैसे होगा. ऐसा ही एक हाथों को जादू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कला है. चलिए विस्तार से जानते हैं.

क्या है इस डॉल की खासियत?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला अपने हाथों से बनाई डॉल दिखाती है. डॉल भी ऐसी नहीं जो सामान्य तौर पर होती है, ये गुड़िया किसी महारानी की तरह बनाई गई है. इसकी खासियत यही है कि लहंगा-चुनरी से लेकर झुमके और घुंगरू तक सब कुछ चंदन की लकड़ी का बना है. इसके अलावा गुडिया की चुनरी लकड़ी के तार से बनी है जिसको आप अपने हाथों से हिला भी सकते हैं. इसके अलावा, डॉल के पैरों के नीचे लकड़ी के घुंगरू देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इसको बनाने में कितनी मेहनत और लगन की जरूरत होगी. ये लग्न और मेहनत है बेहतरीन उदाहरण है. इसके अलावा डॉल का लहंगा भी कोई आप लहंगा नहीं है. इसमें बारीक नक्कशी से इतिहास को भी दर्शाया गया है. चलिए आप भी देखिए ये शानदार कला का नजारा.
यह भी पढ़ें: अपने बच्चे की तरह बजरंग को पहनाए गर्म कपड़े, इंटरनेट पर छा गया ये प्यारा Video
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kashishVishwokarmaoffice (@kashishvishwakarmaofficial)

यूजर्स ने की जमकर तारीफ
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kashishvishwakarmaofficial नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और सिर्फ दो दिन के अंदर इस वीडियो पर 5.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स कमेंट सेक्शन में खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जितनी तारीफ की जाए कम है." दूसरे यूजर ने लिखा, "लाखों का मिले तो भी कम है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है ये अनमोल है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

