Advertisement
trendingNow13103826
Hindi Newsजरा हटकेतू MMS बना... वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका का फूटा गुस्सा, पति को सरेआम किया एक्सपोज, बोलीं- तू आज भी रैपिडो चला रहा होता

तू MMS बना... 'वड़ा पाव गर्ल' चंद्रिका का फूटा गुस्सा, पति को सरेआम किया एक्सपोज, बोलीं- तू आज भी रैपिडो चला रहा होता

chandrika dixit: 'बिग बॉस OTT 3' में नजर आईं चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर सुर्खियों में हैं.  उन्होंने पति पर फिर आरोप लगाया है. चैट दिखाते हुए दावा किया कि वह एक कार में दो लड़कियों के साथ थे. साथ ही कहा कि उन्हें दुकान का एक्सेस नहीं चाहिए. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तू MMS बना... 'वड़ा पाव गर्ल' चंद्रिका का फूटा गुस्सा, पति को सरेआम किया एक्सपोज, बोलीं- तू आज भी रैपिडो चला रहा होता

सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाली ‘वड़ा पाव गर्ल’ चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनके प्रोफेशनल काम नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी है. बीते एक हफ्ते से चंद्रिका और उनके पति युगम गेरा के बीच चल रहा विवाद लगातार नए मोड़ ले रहा है. दोनों एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और जवाब भी खुलेआम वीडियो के जरिए दिए जा रहे हैं. हाल ही में चंद्रिका ने एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, धोखा और कंट्रोल करने के आरोप लगाए. वीडियो में उनका गुस्सा साफ दिखा, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया.

वीडियो में छलका गुस्सा

चंद्रिका दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर  वीडियो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने पहले खुद को मजाकिया अंदाज में ‘किडनैप’ दिखाया. हाथ बंधे और मुंह पर टेप लगा नजर आईं, लेकिन कुछ सेकेंड में टेप खोलते ही उनका गुस्सा सामने आ गया. वह कहती हैं कि उन्हें अय्याशी करने का ताना दिया जा रहा है, जबकि असल में उनके पति दो लड़कियों के साथ कार में नजर आए. चंद्रिका ने आरोप लगाया कि युगम MMS और वीडियो बना रहे थे. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वह यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

फोन खोलकर दिखाई पति की रंगरलियों वाली चैट, कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोईं वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित

 दुकान के एक्सेस पर तकरार

वीडियो में चंद्रिका ने पति के उस बयान पर भी जवाब दिया, जिसमें युगम ने दुकान का एक्सेस देने से इनकार किया था. चंद्रिका ने साफ कहा कि उन्हें न दुकान चाहिए और न ही पति का कंट्रोल. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वह न होतीं, तो युगम आज भी रैपिडो चला रहे होते. इस दौरान चंद्रिका ने सरेआम पति को ‘निकल’ कहकर बेइज्जत किया. उनका कहना था कि उन्होंने मेहनत से अपना काम खड़ा किया है और किसी की धमकी से डरने वाली नहीं हैं.

 

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इसे एंटरटेनमेंट बताया, तो कुछ ने इसे जरूरत से ज्यादा ड्रामा कहा. किसी ने तुलना राखी सावंत से की, तो किसी ने चंद्रिका की एक्टिंग को अर्जुन कपूर जैसा बता दिया. कई लोगों ने उनके बेटे को लेकर चिंता जताई और पूछा कि इस विवाद में बच्चे का क्या होगा. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि यह सब सिर्फ कमबैक और लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Chandrika DixitVada Pav Girl

Trending news

पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
Punjab news
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
Russian Oil
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
Kashmir
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
Punjab
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
West Bengal SIR
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
cyber fraud
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
क्या है 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, विपक्ष कर रहा तैयारी!
om birla
क्या है 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, विपक्ष कर रहा तैयारी!
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM Mamta
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
Assam CM Himanta Biswa Sarma
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
umarkhed maharashtra school
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'