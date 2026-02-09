तू MMS बना... 'वड़ा पाव गर्ल' चंद्रिका का फूटा गुस्सा, पति को सरेआम किया एक्सपोज, बोलीं- तू आज भी रैपिडो चला रहा होता

सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाली ‘वड़ा पाव गर्ल’ चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनके प्रोफेशनल काम नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी है. बीते एक हफ्ते से चंद्रिका और उनके पति युगम गेरा के बीच चल रहा विवाद लगातार नए मोड़ ले रहा है. दोनों एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और जवाब भी खुलेआम वीडियो के जरिए दिए जा रहे हैं. हाल ही में चंद्रिका ने एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, धोखा और कंट्रोल करने के आरोप लगाए. वीडियो में उनका गुस्सा साफ दिखा, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया.

वीडियो में छलका गुस्सा

चंद्रिका दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने पहले खुद को मजाकिया अंदाज में ‘किडनैप’ दिखाया. हाथ बंधे और मुंह पर टेप लगा नजर आईं, लेकिन कुछ सेकेंड में टेप खोलते ही उनका गुस्सा सामने आ गया. वह कहती हैं कि उन्हें अय्याशी करने का ताना दिया जा रहा है, जबकि असल में उनके पति दो लड़कियों के साथ कार में नजर आए. चंद्रिका ने आरोप लगाया कि युगम MMS और वीडियो बना रहे थे. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वह यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगी.

दुकान के एक्सेस पर तकरार

वीडियो में चंद्रिका ने पति के उस बयान पर भी जवाब दिया, जिसमें युगम ने दुकान का एक्सेस देने से इनकार किया था. चंद्रिका ने साफ कहा कि उन्हें न दुकान चाहिए और न ही पति का कंट्रोल. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वह न होतीं, तो युगम आज भी रैपिडो चला रहे होते. इस दौरान चंद्रिका ने सरेआम पति को ‘निकल’ कहकर बेइज्जत किया. उनका कहना था कि उन्होंने मेहनत से अपना काम खड़ा किया है और किसी की धमकी से डरने वाली नहीं हैं.

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इसे एंटरटेनमेंट बताया, तो कुछ ने इसे जरूरत से ज्यादा ड्रामा कहा. किसी ने तुलना राखी सावंत से की, तो किसी ने चंद्रिका की एक्टिंग को अर्जुन कपूर जैसा बता दिया. कई लोगों ने उनके बेटे को लेकर चिंता जताई और पूछा कि इस विवाद में बच्चे का क्या होगा. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि यह सब सिर्फ कमबैक और लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश है.