क्रिसमस पर गर्लफ्रेंड ने मांगा इतना महंगा बैग, बॉयफ्रेंड बोला- इसे दिलाऊंगा लेकिन एक शर्त पर! पूरे साल तुम्हे...

Chanel Bag Christmas Gift: क्रिसमस पर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को उसका फेवरेट शनेल बैग दिलाया, लेकिन एक अजीब शर्त के साथ. 5 हफ्ते तक सिर्फ चिकन फिंगर्स खाने की बात ने सोशल मीडिया पर प्यार, पैसे और रिश्तों को लेकर बहस छेड़ दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:20 PM IST
Christmas Gift: क्रिसमस सरप्राइज आमतौर पर तोहफों, रिबन और खुशियों से भरे होते हैं, लेकिन इस बार एक तोहफा इंटरनेट पर बहस का कारण बन गया. वायरल वीडियो में एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को क्रिसमस आउटिंग पर ले जाता है और सीधे शनेल स्टोर पहुंच जाता है. बैकग्राउंड में आवाज आती है, “जब आपका बॉयफ्रेंड आपको क्रिसमस पर शनेल स्टोर ले जाए.” यहीं से कहानी लोगों का ध्यान खींच लेती है.

स्टोर के अंदर ऐसा क्या हुआ?

वीडियो में लड़की शांति से एक शनेल बैग की ओर इशारा करते हुए पूछती है, “क्या मैं यह ले सकती हूं?” बॉयफ्रेंड बिना देर किए ईमानदारी से जवाब देता है कि वह उसे जो चाहे दिला सकता है, लेकिन शायद वह इससे आर्थिक रूप से कभी उबर नहीं पाएगा. साथ ही वह मजाक में जोड़ता है कि अगले पांच हफ्ते उन्हें सिर्फ चिकन फिंगर्स खाने होंगे. मजाक और हंसी के बावजूद वीडियो का सबसे चर्चित पल तब आता है, जब बॉयफ्रेंड भुगतान करते समय कार्ड पकड़ता है और उसके हाथ साफ तौर पर कांपते नजर आते हैं. यह पल कई लोगों को भावुक कर गया. वीडियो के अंत में लड़की अपने शनेल बैग के साथ मुस्कुराते हुए निकलती है और उसकी खुशी साफ झलकती है.

कमेंट सेक्शन में बहस क्यों छिड़ गई?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर रिश्तों और पैसों को लेकर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने लड़की की आलोचना करते हुए कहा कि जब उसे पता था कि वह अफोर्ड नहीं कर सकता, तब ऐसा गिफ्ट मांगना गलत है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लेते हुए कहा कि शनेल बैग और पांच हफ्ते चिकन फिंगर्स भी एक यादगार क्रिसमस है. कई दर्शक इस वीडियो को देखकर असहज हो गए. उनका कहना था कि कोई भी लग्जरी बैग इतना जरूरी नहीं कि पार्टनर को आर्थिक तनाव में डाल दिया जाए. कुछ ने लिखा कि अगर उनके पार्टनर के हाथ कांप रहे होते, तो वे कभी उसे यह खरीदने नहीं देते. 

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

Christmas Giftviraltrending

