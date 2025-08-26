मुझे Sir कहो, Mr नहीं... WhatsApp Chat में बॉस का फरमान देख लोग बोले- ये तो मेरे एक्स-मैनेजर जैसा है...

Boss Employee Viral Post: कार्पोरेट दुनिया में अक्सर छोटे-छोटे मुद्दे बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब एक जूनियर कर्मचारी ने अपने बॉस को Sir कहकर संबोधित नहीं किया. यह मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी.

यह भी पढ़ें: गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video

आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ?

Add Zee News as a Preferred Source

यह घटना एक कंपनी सेक्रेटरी (CS) फर्म में हुई. कर्मचारी ने बताया कि वह एक इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी केस पर काम कर रहा था, तभी उसे पता चला कि कंप्यूटर से एक फोल्डर गायब है. उसने शुक्रवार को बॉस को इस बारे में बताया और उनसे डॉक्यूमेंट कॉपी मांगी ताकि हार्ड कॉपी तैयार हो सके. लेकिन बॉस ने उस समय ध्यान नहीं दिया और उसे दूसरे केस पर फोकस करने को कहा.

व्हाट्सऐप चैट में बढ़ा तनाव

शनिवार को जब कर्मचारी ने फिर से बॉस को फोल्डर की याद दिलाई तो मामला और बिगड़ गया. कर्मचारी ने व्हाट्सऐप पर लिखा, “मैंने आपको पहले ही कहा था Mr, अगर आपने मदद की होती तो हार्ड कॉपी कल ही तैयार हो जाती.” इस पर बॉस भड़क गए और जवाब दिया, “डोंट डेयर टू टॉक टू मी लाइक दिस. डू रिफर ऐज सर, नॉट Mr.”

यह भी पढ़ें: पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?

कर्मचारी का तर्क क्या था?

कर्मचारी ने रेडिट पर लिखा कि वह पिछले 6 महीने से अपने बॉस को सिर्फ लास्ट नेम से संबोधित करता है, ‘Sir’ नहीं कहता. उसका कहना है कि यह उसकी आदत है, वह किसी को Sir/Maam नहीं बुलाता क्योंकि वह इसे फॉर्मैलिटी मानता है. उसने यह भी लिखा कि उसका मकसद किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था. पोस्ट में कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि उसके बॉस का स्वभाव काफी गुस्सैल है और उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. बॉस खुद दूसरों को कभी भैया, अरे जैसे शब्दों से बुलाते हैं और गुस्से में गाली तक दे देते हैं. ऐसे में जब वे दूसरों से सम्मान की उम्मीद रखते हैं, तो यह डबल स्टैंडर्ड जैसा लगता है.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

यह पोस्ट वायरल होते ही हजारों लोगों ने इसे अपवोट किया और अपनी राय दी. किसी ने मजाक में कहा, “उससे पूछो, कब नाइटहुड मिला था कि उसे Sir बुलाना जरूरी हो गया.” दूसरे यूजर ने लिखा, “तुम्हारे बॉस को ईगो की बीमारी है.” एक और ने सलाह दी, “कॉर्पोरेट में ईगो मैनेज करना भी एक स्किल है. अगर टास्क दिया गया है तो फॉलोअप करते रहो.” कई लोगों ने इस बॉस को अपने Ex-Manager से तुलना करते हुए लिखा कि यही पैटर्न उन्होंने भी झेला है.