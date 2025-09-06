Video: छपरी लड़की ने समझाया सच्चे प्यार का मतलब, बोली ये होते हैं True Love के संकेत; दीदी का वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी!
True Love Video Viral: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की सच्चे प्यार के बारे में बता रही है और ऐसे लोगों को छपरी कहा जाता है, ये भी बताती दिख रही है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 03:26 PM IST
True Love Video Viral: सोशल मीडिया पर छपरी, छपरन, निब्बा, निब्बी जैसे शब्द जरूर सुने होंगे. यहां तक कि लोगों के बीच भी ऐसे शब्दों का तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी का स्टाइल थोड़ा अजीब लगता है. बालों से लेकर ड्रेसिंग सेंस तक और से अलग और अजीब लगने पर लोग उन्हें छपरी शब्द से पुकारते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दीदी छपरी के प्यार की सच्चाई बता रही है. असल में सच्चा प्यार क्या होता है इसकी पूरी परिभाषा दीदी बताती नजर आ रही है, आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

छपरी लड़की ने समझाया सच्चे प्यार का मतलब

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर एक कैप्शन लिखा हुआ- ‘जब छपरन लड़की सच्चे प्यार की परिभाषा करती है.’ वीडियो में लड़की अपने और मयंक के साथ के प्यार को सच्चा बता रही होती है. कुछ ऐसी बातें बताती है जो उसके हिसाब से ट्रू लव के संकेत हैं.

ये हैं सच्चे प्यार के संकेत

इंस्टाग्राम पर @ekta_rai0527 नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है जिसमें लड़की एक दूसरी लड़की को सच्चे प्यार का असली मतलब बता रही होती है. वीडियो की शुरुआत में एक लड़की पूछती है सच्चा प्यार है भी या नहीं, जिसका जवाब देते हुए लड़की कहती है कि तुझे मेरा और मयंक का प्यार सच्चा नहीं लगता है. मैंने तो बिल्कुल ओल्ड स्कूल लवर हूं. आज के टाइम में जो लड़की सच्चा प्यार कर लेगी उसे छपरन, निब्बी, पिग्मी बोलते हैं. सच्चे प्यार के संकेतों को इस तरह से बताती है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे. अपने बॉयफ्रेंड से थप्पड़ खा लेना, दांत के निशान हाथ पर देना और उसका फिर टैटू बनाने जैसे काम सच्चे प्यार के संकेत हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ekta Rai (@ekta_rai0527)

यूजर्स ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूजर्स के ढेरों मैसेज देखने को मिलते हैं. एक यूजर ने लिखा- गला का गुलदस्ता. दूसरे यूजर ने लिखा- ‘सस्सआआ प्यार जेब कतरा मयंक द्वारा’ तीसरे यूजर ने लिखा ‘सस्सा प्यार, इस तरह का सस्सा प्यार मुझे कभी ना मिले दीदी.’ इस तरह से ढेरों कमेंट देखने को मिले हैं. वीडियो पर काफी लाइक देखने को मिल रहा है.

