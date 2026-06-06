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पिता की मौत के बाद 4 साल तक उनके नंबर पर मैसेज भेजती रही बेटी, फिर एक दिन आया रिप्लाई; पढ़कर छलक पड़े आंसू

Daughter Texted Deceased Father Emotional Reply: अमेरिका में रहने वाली 23 वर्षीय चास्टिटी पैटरसन अपने पिता की मौत के बाद पिछले 4 सालों से लगातार उनके पुराने मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर अपने दिल का हाल बयां कर रही थी. लेकिन एक दिन अचानक उसे उस नंबर से ऐसा जवाब मिला, जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी. अब यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 06, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:00 PM IST
पिता की मौत के बाद 4 साल तक उनके नंबर पर मैसेज भेजती रही बेटी, फिर एक दिन आया रिप्लाई; पढ़कर छलक पड़े आंसू
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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