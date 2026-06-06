/पिता की मौत के बाद 4 साल तक उनके नंबर पर मैसेज भेजती रही बेटी, फिर एक दिन आया रिप्लाई; पढ़कर छलक पड़े आंसू

Daughter Texted Deceased Father Emotional Reply: किसी अपने को खो देना जिंदगी के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक होता है. खासकर जब वह इंसान आपका सबसे बड़ा सहारा, दोस्त या परिवार का कोई करीबी सदस्य रहा हो. उसके जाने के बाद जिंदगी आगे तो बढ़ती है, लेकिन यादें अक्सर वहीं रुक जाती हैं. कई लोग ऐसे अचानक छोड़कर जाने वालों की तस्वीरों, चिट्ठियों या पुरानी चीजों के जरिए उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं. लेकिन एक बेटी ने अपने मृत पिता से जुड़े रहने का ऐसा तरीका अपनाया, जिसने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया.
यह कहानी अमेरिका की रहने वाली चास्टिटी नाम की महिला की है. पिता की मौत के बाद उन्होंने उनके पुराने मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजना शुरू कर दिया. उन्हें पता था कि सामने से कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन उन संदेशों के जरिए उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वे अब भी अपने पिता से बात कर रही हैं. यह सिलसिला एक-दो दिन या कुछ महीनों तक नहीं, बल्कि पूरे चार साल तक चलता रहा. फिर एक दिन ऐसा हुआ, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. चार साल बाद उसी नंबर से एक जवाब आया और उस एक मैसेज ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चास्टिटी अपने पिता के बेहद करीब थीं. उनके निधन के बाद जिंदगी में एक बड़ा खालीपन आ गया था. ऐसे में उन्होंने अपने दिल की बातें पिता के पुराने नंबर पर लिखनी शुरू कर दीं. जब भी उन्हें कोई खुशी मिलती, कोई परेशानी आती या जिंदगी में कोई नया मोड़ आता, वे उस नंबर पर मैसेज भेज देती थीं. यह उनके लिए एक तरह का भावनात्मक सहारा बन गया था. समय के साथ उनकी जिंदगी बदलती रही, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली, वह थी पिता के नंबर पर भेजे जाने वाले मैसेज. हर खास दिन, हर उपलब्धि और हर मुश्किल में वे अपने पिता से इसी तरह बात करती रहीं.
चार साल बाद अपने पिता की पुण्यतिथि पर चास्टिटी ने एक लंबा मैसेज लिखा. इस मैसेज में उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने किन-किन परेशानियों का सामना किया. उन्होंने लिखा कि उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात दी, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और कई मुश्किल हालातों से निकलकर खुद को मजबूत बनाया. उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए लिखा कि काश वे आज उनके साथ होते और उनकी इन उपलब्धियों को देख पाते. यह संदेश भी उन्होंने उसी उम्मीद के बिना भेजा था, जैसी वे पिछले चार सालों से भेजती आ रही थीं. लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था.
मैसेज भेजने के कुछ समय बाद चास्टिटी के फोन पर एक रिप्लाई आया. यह देखकर वह हैरान रह गईं. चार साल में पहली बार उस नंबर से कोई जवाब आया था. मैसेज पढ़कर उनकी आंखें नम हो गईं. जवाब देने वाले शख्स ने अपना नाम ब्रैड बताया. उसने लिखा कि अब यह नंबर उसके पास है और वह पिछले कई सालों से चास्टिटी के सभी संदेश पढ़ रहा है. ब्रैड ने बताया कि उसने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उस भावनात्मक रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहता था, जो चास्टिटी और उनके पिता के बीच इन संदेशों के जरिए बना हुआ था.
ब्रैड ने अपने संदेश में सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक सच भी साझा किया. उसने बताया कि उसने भी अपनी बेटी को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था. बेटी की मौत के बाद वह गहरे दुख में डूब गया था और जिंदगी से उम्मीद खोने लगा था. लेकिन जब उसने चास्टिटी के संदेश पढ़ने शुरू किए, तो उसे एक नई सोच मिली. हर मैसेज में उसे संघर्ष, उम्मीद और आगे बढ़ने की प्रेरणा दिखाई देती थी. ब्रैड ने लिखा कि वह चास्टिटी के हर संदेश का इंतजार करता था और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़कर खुश होता था. उसे लगता था कि अगर कोई इतना दर्द झेलकर भी आगे बढ़ सकता है, तो वह भी अपनी जिंदगी को संभाल सकता है.
यह कहानी सिर्फ एक बेटी और उसके पिता की यादों तक सीमित नहीं रही. धीरे-धीरे यह दो अजनबियों के बीच उम्मीद और भावनात्मक जुड़ाव की कहानी बन गई. चास्टिटी अपने पिता से बात करने के लिए संदेश भेज रही थीं, लेकिन अनजाने में वही संदेश किसी दूसरे इंसान के लिए हिम्मत और सुकून का जरिया बन गए. ब्रैड के लिए ये मैसेज यह याद दिलाते थे कि दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, जिंदगी आगे बढ़ने का मौका हमेशा देती है.
जब यह कहानी सोशल मीडिया पर सामने आई, तो लाखों लोगों ने इसे पढ़ा और अपनी भावनाएं साझा कीं. कई लोगों ने कहा कि यह कहानी साबित करती है कि प्यार और यादें कभी खत्म नहीं होतीं. कुछ लोगों ने इसे इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल बताया, तो कई यूजर्स ने स्वीकार किया कि इस कहानी ने उनकी आंखें नम कर दीं. लोगों का कहना था कि आज के डिजिटल दौर में, जहां मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन माना जाता है, वहीं यह घटना दिखाती है कि कभी-कभी एक साधारण संदेश भी किसी की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बन सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.