/पिता की मौत के बाद 4 साल तक उनके नंबर पर मैसेज भेजती रही बेटी, फिर एक दिन आया रिप्लाई; पढ़कर छलक पड़े आंसू

ब्रैड ने अपने संदेश में सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक सच भी साझा किया. उसने बताया कि उसने भी अपनी बेटी को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था. बेटी की मौत के बाद वह गहरे दुख में डूब गया था और जिंदगी से उम्मीद खोने लगा था. लेकिन जब उसने चास्टिटी के संदेश पढ़ने शुरू किए, तो उसे एक नई सोच मिली. हर मैसेज में उसे संघर्ष, उम्मीद और आगे बढ़ने की प्रेरणा दिखाई देती थी. ब्रैड ने लिखा कि वह चास्टिटी के हर संदेश का इंतजार करता था और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़कर खुश होता था. उसे लगता था कि अगर कोई इतना दर्द झेलकर भी आगे बढ़ सकता है, तो वह भी अपनी जिंदगी को संभाल सकता है.