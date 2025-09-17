इस शख्स ने ChatGPT की लगा दी क्लास, पूछे ऐसे खतरनाक सवाल, वायरल हो गया वीडियो

ChatGPT Ka Video: इस शख्स ने चैट जीपीटी (ChatGPT) से ऐसे-ऐसे सवाल पूछे कि वो भी बता नहीं पा रहा था. वीडियो देखकर लोग कहने लगे कि AI का वाइवा एग्जाम चल रहा है.
Viral Video: पिछले कुछ दिनों से देश में एआई की काफी चर्चा चल रही है. ऐसे में सबसे ऊपर है चैट जीपीटी. जो लोगों के सवालों का जवाब देता है. ऐसे में ज्यादातर लोग इसका उपयोग अपने-अपने ढंग से कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ लोग इतने खुराफाती हैं कि एआई से ही टाइम पास कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स चैट जीपीटी से बच्चों की तरह गिनती सुनाने के लिए कहता है. उसके बाद जो जवाब मिलता है वो आपको हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देगा.
AI से कैसे सवाल पूछ रहा था ये शख्स?
कहते हैं ना, 'खाली दिमाग शैतान का घर होता है.' इसी बात को सिद्ध करता हुआ एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें एक शख्स चैट जीपीटी से 1 से 1 लाख तक गिनती सुनाने के लिए कहता है. इसके बाद AI जवाब देता है कि 1 से 1 लाख तक गिनती सुनाना काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 1 से 20 तक गिनती सुना सकता हूं. इतना सुनते ही वो शख्स कहता है कि 1 से 1 लाख तक चाहिए मुझे. उसके बाद AI फिर वही जवाब देता है और 1 से 20 तक गिनती सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है ये शख्स भी पूरा जिद्दी है 1 लाख तक गिनती सुनकर ही जाएगा. इसके बाद वो चैट जीपीटी से पूछता है कि 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री के भाषण में भाइयों बहनों कितनी बार आया है.
वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. पूरा कमेंट बॉक्स हंसने वाले इमोजी से भरा हुआ है. लोग मजेदार बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "AI का वाइवा एग्जाम चल रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "चैट जीपीटी भारत के लिए तैयार नहीं है."
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @devanshaggarwl नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5.7 लाख ये ज्यादा यूजर लाइक कर चुके हैं.
