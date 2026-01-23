इंची टेप से नापने लगा चपाती... डरा सहमा देखता रहा ठेले वाला, नहीं देखा होगा ऐसा प्रैंक

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेइंची टेप से नापने लगा चपाती... डरा सहमा देखता रहा ठेले वाला, नहीं देखा होगा ऐसा प्रैंक

Funny Prank Video: यूं तो सोशल मीडिया पर फनी प्रैंक वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:38 PM IST
Video Viral: इंटरनेट पर फनी वीडियो की भरमार है. एक से एक फनी प्रैंक वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक ऐसा फनी प्रैंक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. ये फनी प्रैंक एक ठेले वाले के साथ होता है जो चाट और चपाती बेचता है. चलिए देखते हैं ये लड़का कैसे इसके खाने की जांच कर रहा है. 

चाट वाले के चेहरे पर दिखा डर
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक चाट वाले के पास एक लड़का खड़ा है और वो कई तरह के औजारों से खाने की जांच करने का नाटक कर रहा है. इस दौरान चाट वाले के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है. वो डरा सहमा ये सब कुछ देखता रहता है. उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है. उसका डर देखकर लगता है कि उसको डर है कि ये कोई बड़ा आदमी है जो मेरे खाने की जांच कर रहा है या खाने में कोई कमी ना निकल जाए. इस दौरान ठेले पर चाट और चपाती की प्लेट लेकर खड़ा है. ये शख्स खाने के बजाय खाने की जांच करने की एक्टिंग करने लगता है. इस दौरान वो आपने साथ एक बॉक्स लाता है जिसमें कुछ उपकरण के साथ पैसे भी रखे होते हैं. 

कैसे करता है खाने की जांच?
वीडियो में दिखता है कि वो आपना बॉक्स खोलता है जिसमें टॉर्च, इंची टेप के साथ कई उपकरण हैं. इस दौरान वो पहले टॉर्च से चाट को देखने लगता है, इस समय चाट वाले भैया हैरान रह जाते हैं. इसके बाद वो चाट को लैंस से देखने लगता है और पूछता है कि क्या ये छोले हैं. वो यही नहीं रुकता है इसके बाद वो अपने बॉक्स से एक इंची टेप निकालता है और रोटी को चपाती लगता है. जैसे ही चपाती को नापता है तो कहता है कि ये तो छोटी है. इसके बाद चाट वाला कहता है कि ये बेकरी से बनकर आते हैं हम नहीं बनाते हैं. चाट वाले के ये मजेदार और डरावने रिएक्शन वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dost_vlogger नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

क्या था यूजर्स का रिएक्शन?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जिस भोजन का तुम मजाक बना रहे हो जिस दिन वह भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा पछताओगे." दूसरे यूजर ने लिखा, "उसको लगा फूड इंस्पेक्टर है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

