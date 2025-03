बाहुबली-DDLJ से लेकर नुसरत फतेह-बाबू भैया तक... Ghibli का कैसे यूज कर रहे यूजर्स? जरा आप भी देखें

Studio Ghibli Fans: चैटजीपीटी के नए अपडेट ने इंटरनेट को स्टूडियो घिबली (Studio Ghibli) फैंस के लिए क्रिएटिविटी की जगह बना दिया है. कंपनी ने जब से नई इमेज जेनरेशन टूल्स शुरू किए, यूजर्स अपनी फोटो को घिबली स्टाइल की कला में बदलने लगे. सब्सक्राइबर्स अब अपनी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं और उन्हें हयाओ मियाजाकी की फिल्मों की मशहूर एनिमेशन स्टाइल में बदलने की मांग कर सकते हैं. इस फीचर के शुरू होने के कुछ घंटों में ही यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर छा गया. कई लोग पॉप कल्चर के मशहूर पलों को घिबली स्टाइल में बदल रहे हैं, तो कुछ अपने दोस्तों, पालतू जानवरों और प्रियजनों की तस्वीरें बना रहे हैं. ढेर सारे यूजर्स अपनी शानदार ट्रिक का यूज करके तस्वीर बनाकर दिखा रहे हैं.

फैंस की खुशी

यह नया टूल स्टूडियो घिबली के फैंस के लिए एक तोहफा है. लोग अपनी रोजमर्रा की तस्वीरों को जादुई घिबली दुनिया का हिस्सा बना रहे हैं. कोई अपने कुत्ते को घिबली स्टाइल में देख रहा है, तो कोई अपने परिवार की तस्वीर को एनिमेशन में बदल रहा है. सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, और हर कोई अपनी कला को दूसरों के साथ शेयर कर रहा है. यह अपडेट न सिर्फ मजेदार है, बल्कि तकनीक और क्रिएटिविटी को एक साथ लाने का शानदार उदाहरण भी है.

Here's how you can restyle any image into the viral studio ghibli style:

1) Upload image in ChatGPT 4o

2) Prompt: "restyle image in studio ghibli style keep all details"

3) Wait 2 - 5 min

4) Download and share pic.twitter.com/h5ger1PMWB

— Ran (@RanIarovich) March 26, 2025