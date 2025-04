Viral: साइबर क्राइम का नया खतरा: क्या ChatGPT से फेक आधार और PAN कार्ड बनाना है संभव?

Fake Documents: OpenAI का ChatGPT इस समय काफी सुर्खियों में है, लेकिन हाल ही में इसने साइबर क्राइम से जुड़ी एक नई चिंता को जन्म दिया है. इस AI मॉडल की बढ़ती क्षमता से अब नकली दस्तावेज़ों को बनाना बेहद आसान हो गया है, खासकर सरकारी दस्तावेज़ों जैसे आधार और पैन कार्ड के मामले में. इस लेख में हम इस बढ़ते खतरे और इसके प्रभाव को विस्तार से देखेंगे.

ChatGPT is generating fake Aadhaar and PAN cards instantly, which is a serious security risk. This is why AI should be regulated to a certain extent.@sama @OpenAI pic.twitter.com/4bsKWEkJGr — Yaswanth Sai Palaghat (@yaswanthtweet) April 4, 2025

AI से फेक दस्तावेज़ बनाना अब हुआ आसान

ChatGPT की नई तकनीक, GPT-4, की मदद से अब कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज़ बना सकता है. उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए नाम, जन्मतिथि और पता जैसे सामान्य विवरण के आधार पर AI तुरंत सटीक और वास्तविक जैसे दस्तावेज़ उत्पन्न कर सकता है. यह तकनीक साइबर अपराधियों के लिए एक नई राह खोल रही है, जिससे वे धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए इन नकली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

I asked AI to generate an Aadhaar card with just a name, DOB, and address ..and it created a near-perfect replica. So now anybody can make fake replica of Aadhar and Pan card...

We keep talking about data privacy, but who’s selling these Aadhaar and Pancard datasets to AI… pic.twitter.com/0ugSiLuuqy — Piku (@RisingPiku) April 4, 2025

सोशल मीडिया पर बढ़ी चिंता

इस तकनीकी विकास को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज़ हो गई है. कई उपयोगकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने ChatGPT से बिना किसी समस्या के नकली आधार और पैन कार्ड बनाए. एक उपयोगकर्ता ने लिखा, "मैंने AI से सिर्फ नाम, जन्मतिथि और पता दिया, और इसने एकदम सही आधार कार्ड बना दिया. अब कोई भी आसानी से नकली आधार और पैन कार्ड बना सकता है." ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हमें इस तकनीकी विकास के खतरों के बारे में सोचना चाहिए?

People are worried ChatGPT collected their facial data. Buddy ChatGPT might already have your AADHAR CARD, how do you think it generated this? pic.twitter.com/qwANAeAAmz — Paritsh Sharrma | Building AI tools for Creators (@Paritolkks) April 4, 2025

डेटा प्राइवेसी पर उठ रहे सवाल

एक और यूज़र ने इस पर सवाल उठाया कि AI कंपनियों को आधार और पैन कार्ड जैसी जानकारी कहां से मिल रही है, जिससे वे इतना सटीक मॉडल बना पा रहे हैं. उन्होंने चिंता जताई कि क्या इन डेटासेट्स को सही तरीके से सुरक्षित रखा जा रहा है और क्या यह तकनीक डेटा प्राइवेसी के उल्लंघन का कारण बन सकती है? यह सवाल पूरी दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आजकल डेटा चोरी और धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

संभावित खतरों का बढ़ता दायरा

यह खतरा और भी बढ़ जाता है जब हम सोचते हैं कि AI तकनीक के माध्यम से प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए भी नकली पहचान पत्र बनाए जा सकते हैं. ऐसे में ये कार्ड साइबर अपराधियों के हाथ में आसानी से पहुंच सकते हैं और वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं. यह चिंता और भी बढ़ जाती है जब कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी दंड के इन दस्तावेज़ों का उपयोग कर सकता है.