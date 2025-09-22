ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...
ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

ChatGPT Secret: अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की रहने वाली कैरी एडवर्ड्स ने जब चैटजीपीटी से मज़ाक–मज़ाक में लॉटरी नंबर पूछे, तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:56 AM IST
ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहा है. अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की रहने वाली कैरी एडवर्ड्स ने जब चैटजीपीटी से मजाक–मजाक में लॉटरी नंबर पूछे, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा. 8 सितंबर को आयोजित वर्जीनिया लॉटरी पावरबॉल ड्रॉ में उनके चुने गए नंबरों ने चार मुख्य अंक और पावरबॉल से मैच किया और उन्हें $50,000 यानी लगभग 41 लाख रुपये का इनाम मिला.

यह भी पढ़ें: दो पैग रोज पीने के बाद भी क्यों नहीं लड़खड़ाते चिंपैंजी? वैज्ञानिकों ने बताई चौंकाने वाली वजह

कैसे $50,000 से इनाम बढ़कर $150,000 हुआ?

कैरी ने लॉटरी टिकट खरीदते समय एक एक्स्ट्रा डॉलर देकर पावर प्ले विकल्प चुना था. यही एक डॉलर उनकी किस्मत पर सोने पे सुहागा साबित हुआ. पावर प्ले की वजह से उनका इनाम तीन गुना होकर $150,000 (करीब 1.32 करोड़ रुपये) हो गया. यह खबर सुनकर वो पहले तो यकीन ही नहीं कर पा रही थीं. उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई धोखा है, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज बन गया.

इनाम मिलने के बाद महिला ने क्या किया?

आमतौर पर लोग लॉटरी जीतने के बाद घर, गाड़ी या ऐशो-आराम में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कैरी एडवर्ड्स ने सबको हैरान कर दिया. उन्होंने $150,000 की पूरी राशि दान करने का ऐलान किया. उनका कहना था कि यह उनके लिए एक ईश्वरीय वरदान की तरह है और इसे समाज के काम में लगाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: क्यों वायरल हो रहा है हैदराबाद बारिश से जुड़ा वो वीडियो, जिसमें डिलीवरी बॉय खींच रहे थे बाइक और बचा रहे थे जानें?

किसे दिया जाएगा पूरा इनाम?

एडवर्ड्स ने तीन संस्थाओं को यह राशि देने का वादा किया. Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD) यह संस्था उनके पति की बीमारी पर शोध के लिए काम करती है. Shalom Farms संस्था लोगों को भूख और भोजन की कमी से बचाने में मदद करती है. Navy-Marine Corps Relief Society जो सेना के जवानों और उनके परिवारों को सपोर्ट करती है.

क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

कैरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जैसे ही यह वरदान मिला, मैंने तय कर लिया कि इसे अपने पास नहीं रखूंगी. मैं धन्य हूं और चाहती हूं कि मेरी तरह और लोग भी दूसरों को आशीर्वाद दें." उनके इस फैसले ने उन्हें लॉटरी विनर से ज़्यादा एक इंस्पिरेशन बना दिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि किस्मत बदलने वाला टूल भी बन सकता है. हालांकि लॉटरी पूरी तरह भाग्य का खेल है, लेकिन इस बार AI ने इसमें अहम भूमिका निभाई और एक महिला को करोड़ों का इनाम दिलाया.

