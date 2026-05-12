ChatGPT से लिखवा दी किताब? कॉलेज की टेक्स्टबुक में छिपी AI की इस गलती ने उड़ाए छात्रों के होश; वायरल हुई फोटो

ChatGPT Response in College Textbook: कॉलेज की मोटी-मोटी किताबें देखकर अक्सर छात्रों को लगता है कि इन्हें बड़े रिसर्च और मेहनत से तैयार किया गया होगा. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसने छात्रों को हैरान कर दिया है. एक कॉलेज की किताब में ऐसा टेक्स्ट छपा मिला, जिसे देखकर लोगों को लगा कि लेखक ने सीधे AI चैटबॉट (ChatGPT) का जवाब कॉपी-पेस्ट कर दिया. सबसे मजेदार बात यह रही कि किताब में वही लाइन भी छप गई, जो आमतौर पर ChatGPT जैसे AI टूल जवाब देते समय लिखते हैं. बस फिर क्या था, फोटो सोशल मीडिया पर फैल गई और लोगों ने शिक्षा व्यवस्था से लेकर महंगी फीस तक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

आखिर किताब में ऐसा क्या लिखा था?

वायरल तस्वीर में किताब के एक हिस्से में पढ़ाई से जुड़ा कंटेंट दिखाई देता है. लेकिन पैराग्राफ खत्म होने के बाद नीचे ऐसी लाइन भी छपी नजर आई, जो बिल्कुल AI चैटबॉट के जवाब जैसी लग रही थी. लाइन में 'If you want, I can also explain columns, primary keys, or other DBMS topics.' के बाद, 'Here is a clear and simple explanation of a Column in DBMS' लिखा नजर आ रहा है. इसका मतलब है कि अगर जरूरत हो, तो आगे और जानकारी या टेबल भी समझाई जा सकती है. यही देखकर छात्रों को शक हुआ कि शायद लेखक ने AI से जवाब लिया और उसे बिना ठीक से जांचे सीधे किताब में डाल दिया. अब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे लेकर मजेदार मीम बना रहे हैं.

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छात्रों ने फीस को लेकर निकाला गुस्सा

इस मामले के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कॉलेज फीस को लेकर हो रही है. कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे लाखों रुपये फीस भरते हैं और बदले में उन्हें AI से कॉपी किया गया कंटेंट पढ़ाया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा कि इतनी फीस देकर भी अगर किताबें ChatGPT से बन रही हैं, तो फिर छात्र खुद ही AI से पढ़ लें. कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि अगर किताबों में बिना जांचे AI कंटेंट डाला जाएगा, तो पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है.

Imagine paying 300 dolar for a college textbook and there’s a fucking ChatGPT prompt response in there pic.twitter.com/Vz0jhTpDYk barbarism critic (@barbarismcrit) May 11, 2026

इंटरनेट पर छिड़ी नई बहस

यह मामला सिर्फ एक वायरल फोटो तक सीमित नहीं रहा. इसके बाद सोशल मीडिया पर AI और शिक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों का कहना है कि AI आज के समय में एक उपयोगी टूल है और लेखक रिसर्च में इसकी मदद ले सकते हैं. लेकिन कई लोगों ने कहा कि बिना जांचे AI का जवाब सीधे किताब में डाल देना गैर जिम्मेदाराना रवैया है. लोगों का कहना है कि छात्रों को पढ़ाने वाली किताबों में गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्र उन पर भरोसा करते हैं.

AI मदद करे, जगह न ले

कई शिक्षकों और प्रोफेशनल्स ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि AI का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन इंसानी जांच और समझ सबसे जरूरी है. एक यूजर ने लिखा कि AI सहायक हो सकता है, लेकिन उसकी बातों को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया जा सकता. वहीं एक और यूजर का कहना है कि अगर किताबें भी बिना पढ़े छपने लगीं, तो शिक्षा का स्तर गिर जाएगा.

तेजी से बदल रही है पढ़ाई की दुनिया

पिछले कुछ सालों में AI टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. स्टूडेंट असाइनमेंट बनाने, नोट्स तैयार करने और प्रोजेक्ट लिखने में AI की मदद ले रहे हैं. वहीं कई प्रोफेशनल्स और कंटेंट राइटर भी रिसर्च और ड्राफ्टिंग के लिए AI टूल इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोग अब AI पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं. अब इस पूरे मामले पर इंटरनेट यूजर्स जमकर मजे भी ले रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब मीम वायरल किए जा रहे हैं.

शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

हालांकि मामला मजाक का जरूर बन गया, लेकिन इसने शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि किताबें तैयार करते समय सही एडिटिंग और जांच बेहद जरूरी है. अगर छोटी सी गलती भी किताब में छप जाए, तो लाखों छात्रों तक गलत संदेश पहुंच सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में AI का इस्तेमाल और बढ़ेगा, लेकिन इंसानी समझ और जिम्मेदारी की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती. यही वजह है कि यह वायरल मामला अब सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि डिजिटल दौर की नई चुनौती बनकर सामने आया है.

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