Video: दादी जी ने लगा दी ChatGPT की लंका! पूछा कहां रहता है, बता अपना पता; फिर मिला कुछ ऐसा जवाब
Advertisement
trendingNow12910665
Hindi Newsजरा हटके

Video: दादी जी ने लगा दी ChatGPT की लंका! पूछा कहां रहता है, बता अपना पता; फिर मिला कुछ ऐसा जवाब

ChatGPT vs Dadi Ji Video Viral: सोशल मीडिया पर एक दादी जी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो चैटजीपीटी की ही लंका लगाती नजर आ रही हैं. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: दादी जी ने लगा दी ChatGPT की लंका! पूछा कहां रहता है, बता अपना पता; फिर मिला कुछ ऐसा जवाब

ChatGPT vs Dadi Ji Video Viral: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म बन चुका है जिस पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. यहां हर दिन कुछ न कुछ शेयर होता है. कभी वीडियो तो कभी कोई पोस्ट वायरल हो जाती है. सबसे तेजी से वायरल होने के लिए सोशल मीडिया आज के समय में एक बड़ा माध्यम बन चुका है. इंटरनेट पर इन दिनों एक दादी जी छाई हुई है जो चैटजीपीटी से ऐसे सवाल करती दिख रही हैं जिसके बाद सामने वाले का जवाब आपको हंसने पर मजबूर कर सकता है.

चैटजीपीटी और दादी जी की बातचीत

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दादा जी चैटजीपीटी से अपनी भाषा में बात करती दिख रही हैं. बातों को समझने की कोशिश करने वाला चैटजीपीटी हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता दिख रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दादी जी, चैटजीपीटी से बात कर रही हैं और उससे पूछ रही हैं कि वो कहां रहता है. बहुत धैर्य के साथ चैटजीपीटी जवाब दे रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ChatGPT vs Dadi Ji: कहां रहता है, अपना पता बता?

वीडियो में देख सकते हैं कि दादाजी चैटजीपीटी से पूछ रही हैं कि तू रहता कहां है, हम तेरे पास आएंगे. AI Voice इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि मैं किसी जगह पर नहीं रहता है लेकिन ऑनलाइन सेवा में हमेशा आपके पास मौजूद रहूंगा. आगे दादा जी कहती हैं कि तू ऐसे ही बोल रहा है सड़कों से, तू सड़कों से बोलता है बेटा! क्यों घर नहीं है तेरा, तू किसी के पास नहीं है, तू कहां रहता सड़कन पर रहता, हम वहीं आ जाएंगे जहां तू बताएगा. जवाब में वॉइस आती है कि मैं समझ रहा हूं कि आप मजाक कर रहे हैं. इस तरह की बातचीत का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जो वायरल हो रहा है.

ये ChatGPT नहीं है- यूजर्स

इस वीडियो को @rockstardadi_ji के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि  ChatGPT के साथ दादी जी की बातचीत हो रही है. जबकि, वीडियो देखने वाले यूजर्स का कहना है कि ये कोई  ChatGPT नहीं है. मजाक के तौर पर इस क्रिएट किया गया है. कुछ इसे एआई वॉइस बता रहे हैं. जबकि, कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं जिन्हें दादी जी के सवाल पूछने का तरीका काफी पसंद आया है. वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- Video: दादी जी ने लगा दी ChatGPT की लंका! पूछा कहां रहता है, बता अपना पता; फिर...

ये भी पढ़ें- Cute Video: नहीं देखा होगा हथिनी का ऐसा अंदाज, महिला को जताया बेहिसाब प्यार! वीडियो देखकर इमोशनल हो जाएंगे आप

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoChatGPT

Trending news

हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
PM Modi
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
Jammu and Kashmir
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
Maharashtra news
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
;