ChatGPT vs Dadi Ji Video Viral: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म बन चुका है जिस पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. यहां हर दिन कुछ न कुछ शेयर होता है. कभी वीडियो तो कभी कोई पोस्ट वायरल हो जाती है. सबसे तेजी से वायरल होने के लिए सोशल मीडिया आज के समय में एक बड़ा माध्यम बन चुका है. इंटरनेट पर इन दिनों एक दादी जी छाई हुई है जो चैटजीपीटी से ऐसे सवाल करती दिख रही हैं जिसके बाद सामने वाले का जवाब आपको हंसने पर मजबूर कर सकता है.

चैटजीपीटी और दादी जी की बातचीत

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दादा जी चैटजीपीटी से अपनी भाषा में बात करती दिख रही हैं. बातों को समझने की कोशिश करने वाला चैटजीपीटी हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता दिख रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दादी जी, चैटजीपीटी से बात कर रही हैं और उससे पूछ रही हैं कि वो कहां रहता है. बहुत धैर्य के साथ चैटजीपीटी जवाब दे रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ChatGPT vs Dadi Ji: कहां रहता है, अपना पता बता?

वीडियो में देख सकते हैं कि दादाजी चैटजीपीटी से पूछ रही हैं कि तू रहता कहां है, हम तेरे पास आएंगे. AI Voice इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि मैं किसी जगह पर नहीं रहता है लेकिन ऑनलाइन सेवा में हमेशा आपके पास मौजूद रहूंगा. आगे दादा जी कहती हैं कि तू ऐसे ही बोल रहा है सड़कों से, तू सड़कों से बोलता है बेटा! क्यों घर नहीं है तेरा, तू किसी के पास नहीं है, तू कहां रहता सड़कन पर रहता, हम वहीं आ जाएंगे जहां तू बताएगा. जवाब में वॉइस आती है कि मैं समझ रहा हूं कि आप मजाक कर रहे हैं. इस तरह की बातचीत का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जो वायरल हो रहा है.

ये ChatGPT नहीं है- यूजर्स

इस वीडियो को @rockstardadi_ji के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ChatGPT के साथ दादी जी की बातचीत हो रही है. जबकि, वीडियो देखने वाले यूजर्स का कहना है कि ये कोई ChatGPT नहीं है. मजाक के तौर पर इस क्रिएट किया गया है. कुछ इसे एआई वॉइस बता रहे हैं. जबकि, कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं जिन्हें दादी जी के सवाल पूछने का तरीका काफी पसंद आया है. वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- Video: दादी जी ने लगा दी ChatGPT की लंका! पूछा कहां रहता है, बता अपना पता; फिर...

ये भी पढ़ें- Cute Video: नहीं देखा होगा हथिनी का ऐसा अंदाज, महिला को जताया बेहिसाब प्यार! वीडियो देखकर इमोशनल हो जाएंगे आप