चावल के दाने में दिखे भगवान राम और जानकी, वायरल Video देखकर हो जाएंगे धन्य
Chawal Ke Dane Par Ram Ji Ki Photo: एक शख्स ने कमाल की प्रतिभा दिखाते हुए चावल के दाने पर भगवान राम और माता जानकी की अद्भुत तस्वीर बना दी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:54 AM IST
Viral Video: हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं हैं. सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक शानदार और कला से भरपूर वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ लोगों की कला इतनी अद्भुत होती है कि उनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाते हैं और कहने को कुछ नहीं होता है. इन वीडियो को आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ऐसा ही एक अद्भुत वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने चावल के दाने पर भगवान राम और माता जानकी की तस्वीर बनाई है. लोग इस वीडियो को देखकर खूब तारीफ कर रहे हैं.

कैसे रखता है चावल का दाना?
इंटरनेट पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है​ कि शख्स पहले हाथ में रखे चावलों में से एक दाने को चुनता है और तस्वीर बनाने के लिए चावल के दाने को एक तरफ से समतल करता है. चावल को एक तरफ से समतल करने के लिए उसके राउंड शेप सेंड पेपर पर घिसकर प्लेन करता है और उसके बाद तस्वीर बनाने का काम शुरू करता है. सबसे पहले वो गोलाकार हिस्से को किसी हल्दी की तरह दिखने वाले पीले पाउडर पर रखता है ताकि चावल का दाना फिसले ना पाए.
यह भी पढ़ें: श्रद्धा और प्रेम की मिसाल! ये लड़की क्यों लेकर गई मंदिर में चूहा, वजह जानकर आप भी बजाएंगे ताली

कैसे बनाता है तस्वीर?

इंटरनेट पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है​ कि शख्स पहले हाथ में रखे चावलों में से एक दाने को चुनता है और तस्वीर बनाने के लिए चावल के दाने को एक तरफ से समतल करता है. चावल को एक तरफ से समतल करने के लिए उसके राउंड शेप को सैंडपेपर पर घिसकर प्लेन करता है और उसके बाद तस्वीर बनाने का काम शुरू करता है. सबसे पहले वो गोलाकार हिस्से को किसी हल्दी की तरह दिखने वाले पीले पाउडर पर रखता है ताकि चावल का दाना फिसले ना पाए.
यह भी पढ़ें: प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी पेंटिंग, मानों दे रहे हों साक्षात दर्शन; इस लड़के ने कर दिया कमाल

वीडियो देखने के बाद क्या है लोगों की प्रतिक्रिया?

चावल के दाने पर भगवान की तस्वीर का वीडियो इंस्टाग्राम पर @jyotikikalam नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद लोग वीडियो के नीचे अच्छे-अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने​ लिखा, "कण-कण में प्रभु हैं." ज्यादातर यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में 'जय श्री राम' और 'जय सिया राम' लिखा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

