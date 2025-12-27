Advertisement
हवा में लटकता कांच का रास्ता! इस स्काईवॉक पर चलने के लिए चाहिए लोहे का जिगर, देखें वीडियो

हवा में लटकता 'कांच का रास्ता'! इस स्काईवॉक पर चलने के लिए चाहिए लोहे का जिगर, देखें वीडियो

चीन के झेजियांग प्रांत में शेनक्सियानजु क्षेत्र का ग्लास स्काईवॉक 140 मीटर ऊंचाई पर हवा में लटका है. यह रोमांच और फोटोशूट के लिए परफेक्ट जगह है, शहर से 30 मिनट दूर स्थित, घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:36 AM IST
हवा में लटकता 'कांच का रास्ता'! इस स्काईवॉक पर चलने के लिए चाहिए लोहे का जिगर, देखें वीडियो

चीन के झेजियांग प्रांत में शेनक्सियानजु क्षेत्र में एक अनोखा पुल है, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं. यह पुल 140 मीटर ऊँचाई पर हवा में लटका है और इसे ग्लास स्काईवॉक कहा जाता है. सिर्फ चलने के लिए ही नहीं, बल्कि फोटो लेने और रोमांच का आनंद लेने के लिए भी यह जगह बहुत खास है. नीचे से देखे तो लगता है कि पुल जैसे हवा में तैर रहा हो. शेनक्सियानजु शहर से केवल 30 मिनट की दुरी पर स्थित यह जगह अब पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र बन चुका है. 

दरअसल, शेनक्सियानजु क्षेत्र अपनी ज्वालामुखी रायलाइट संरचनाओं, हरियाली, झरनों और साफ पहाड़ी नदियों के लिए जाना जाता है. इसी प्राकृतिक सुंदरता के बीच उभरा है रुई पुल, जिसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हे युनचांग ने डिज़ाइन किया. पुल का डिज़ाइन पारंपरिक चीनी प्रतीकों और आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन मिश्रण है. ऊपर से यह पुल एक तैरते हुए जेड रुई जैसा प्रतीत होता है, जिसे चीन में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. यह दृश्य और डिज़ाइन का संगम इसे तुरंत पहचानने योग्य और फेमस बनाता है.

140 मीटर ऊपर का रोमांच

रुई पुल लगभग 100 मीटर लंबा है और इसमें करीब 1,100 वर्ग मीटर का व्यूइंग क्षेत्र है. इसकी सबसे रोमांचक खासियत है नीची स्तर पर बना पारदर्शी ग्लास वॉकवे, जो 140 मीटर ऊंचाई पर घाटी के ऊपर लटका है. हर कदम पर नीचे की गहरी घाटी दिखाई देती है, जिससे एड्रेनालाईन बढ़ जाता है. तीन स्तरों वाले पुल में सबसे ऊपरी स्तर पर धातु और ठोस सतह है, जबकि निचला स्तर सशक्त ग्लास से बना है, जिससे पर्यटक सीधे हवा में चलने का अनुभव ले सकते हैं.

 

सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान

हालांकि यह पुल काफी रोमांचक दिखता है, लेकिन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. मुख्य संरचना स्टील की बनी है और इसे उच्च-शक्ति वाली स्टील केबल्स से समर्थन दिया गया है. ग्लास पैनल सशक्त और प्रेशर-टेस्टेड हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं. 2020 में राष्ट्रीय छुट्टियों के दौरान जनता के लिए खोलने के बाद से पुल पर भारी संख्या में पर्यटक आ चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी दुर्घटना की खबर नहीं मिली है. यह पुल रोमांच और सुरक्षा का अद्भुत उदाहरण है. 
 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

China tourismChina's Ruyi BridgeRuyi Bridge in China

