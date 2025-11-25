Viral: माता काली को बना दिया मदर मैरी! गरमाया माहौल, पुजारी ने सुनाई अनोखी कहानी

Viral Video: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना चेंबूर वाशी नाका इलाके की बताई जा रही है. यहां पर एक मां काली का मंदिर स्थित है. मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों को समझ नहीं आया कि गर्भगृह में विराजमान देवी मां काली की मूर्ति को इस पोशाक में किसने सजाया है. इसके बाद मंदिर के अंदर का वीडियो बाहर आया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया.

'मदर मैरी' जैसी पोशाक में थी मां काली की मूर्ति

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंदिर के अंदर का ये मामला तब बाहर आया जब स्थानीय लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे. भक्तों ने देखा मूर्ति पर रोज की तरह पोशाक नहीं है, बल्कि चमकीले पीले रंग के वस्त्र, मुकुट और गोद में एक शिशु लिए है. जब भक्तों ने ये सब देखा तो उनका माथा घूम गया और इसका कारण पूछने के लिए तुरंत पुजारी रमेश से कॉन्टैक्ट किया.

पुजारी ने बताई वजह

जब पुजारी रमेश से इस मामले में पूछा गया कि माता काली की मूर्ति मदर मैरी जैसी पोशाक में क्यों है. इसके जवाब में पुजारी ने जो कहानी बताई वो किसी को हजम नहीं हो रही. कथित तौर पर पुजारी का दावा है कि देवी काली माता उसके सपने में आई थीं और उसे "माँ मैरी का रूप देने" देने का निर्देश दिया था. पुजारी का दावा है कि माता काली ने ही उन्हें माता मरियम के रूप में उनका श्रृंगार काने का निर्देश दिया है. कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ऐसा करने के लिए पुजारी को पैसे दिए गए थे.

वीडियो में क्या दिखा?

मंदिर के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही कैमरा गर्भगृह की ओर बढ़ता है तो दिखता है कि मां काली की मूर्ति पर पीला चमकीला वस्त्र है और गोद में एक शिशु है. इस दौरान वीडियो बना रहा शख्स कहता है, यहां काली मां का मंदिर बनाया गया था और देखो इन मिशनरी लोगो ने क्या किया है. भगवान को भी क्रॉस पहना दिया है. अब ये वीडियो आग की तरह इंटरनेट पर फैल गया है और मंदिर को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. यहां दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. Zee News किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.