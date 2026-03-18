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इंजीनियरिंग छोड़ी, फिल्में बनाईं और बदल दी 40 लाख बच्चों की जिंदगी! जानें कौन है ये 'रियल लाइफ' फुनसुख वांगडू

Success Story: केमिकल इंजीनियर से शिक्षा सुधारक बने सैयद सुल्तान अहमद की प्रेरक कहानी. जानें कैसे उन्होंने 'स्कूल सिनेमा' के जरिए 40 लाख से ज्यादा बच्चों को फिल्मों के माध्यम से जीवन कौशल सिखाकर शिक्षा का चेहरा बदल दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:10 AM IST
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इंजीनियरिंग छोड़ी, फिल्में बनाईं और बदल दी 40 लाख बच्चों की जिंदगी! जानें कौन है ये 'रियल लाइफ' फुनसुख वांगडू

Success Story: अक्सर लोग कहते हैं कि असली पढ़ाई सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं होती, बल्कि जीवन के उतार-चढ़ाव और अनुभवों से आती है. इसी बात को सच साबित करने का जिम्मा सैयद सुल्तान अहमद ने उठाया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक केमिकल इंजीनियर के तौर पर की थी, लेकिन आज वे भारत के सबसे बड़े शिक्षा सुधारकों में गिने जाते हैं. उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास समाज को बदलने का कोई पक्का इरादा और जुनून हो, तो आप लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं. उन्होंने पुराने जमाने के रट्टा मारने वाले तरीके को किनारे कर, पढ़ाई-लिखाई को मजेदार और काम की चीज बना दिया है.

शिक्षा को बदलने का विचार क्यों आया?

जब सुल्तान अहमद खुद छात्र थे, तब उन्होंने महसूस किया कि हमारी पढ़ाई में एक बहुत बड़ी कमी है. उन्होंने गौर किया कि भारतीय स्कूलों में बच्चों को पाठ याद करने में तो बहुत तेज बना दिया जाता है, पर जब बात असल जिंदगी की मुश्किलों, भावनाओं को समझने और जीने के हुनर की आती है, तो वे पीछे रह जाते हैं. स्कूलों में यह तो बता दिया जाता है कि 'क्या' सोचना है, लेकिन यह कोई नहीं सिखाता कि 'कैसे' सोचना है. इसी कमी को दूर करने के लिए उनके मन में एक नया ख्याल आया. वे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे जो कहानियों और जज्बातों के जरिए बच्चों के व्यवहार और चरित्र को बेहतर बना सके.

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फिल्मों के जरिए सीखने की अनोखी पहल

अपने इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए सुल्तान ने एलएक्सएल आइडियाज नाम की संस्था बनाई और स्कूल सिनेमा जैसा एक अनोखा प्रोग्राम शुरू किया. इस कोशिश का मकसद फिल्मों और कहानियों को स्कूलों की पढ़ाई का हिस्सा बनाना था. इसके माध्यम से बच्चों को टीम का नेतृत्व करना, दूसरों के दुख-दर्द को समझना और समाज की समझ जैसे भारी-भरकम विषय बहुत ही आसान और फिल्मी तरीके से समझाए जाते हैं. आज यह मुहिम भारत के हर कोने में पहुंच चुकी है और 40 लाख से भी ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं. कई बड़े स्कूलों ने तो इसे अपने रोज के टाइम-टेबल में भी शामिल कर लिया है.

फिल्मों और शिक्षा का कॉम्बिनेशन कितना सफल रहा?

सुल्तान अहमद सिर्फ एक बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता भी हैं. उन्होंने बच्चों के मन को समझकर उनके लिए 150 से ज्यादा छोटी फिल्में तैयार की हैं. उनके इस शानदार काम की न सिर्फ आम लोगों ने तारीफ की, बल्कि भारत सरकार ने भी उन्हें बड़ा सम्मान दिया. उन्हें अब तक 7 नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स मिल चुके हैं. उनकी बनाई हुई फिल्में दुनिया भर के 575 से ज्यादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी हैं. यह इस बात का सबूत है कि अच्छी कहानियां किसी भाषा या देश की मोहताज नहीं होतीं और वे पढ़ाई का सबसे बेहतरीन जरिया बन सकती हैं.

 

 

आज के समय में सुल्तान अहमद TAISI (द एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स ऑफ इंडिया) के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं. यहां वे भारत के स्कूलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने SCIFF जैसे फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए बच्चों को दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया है. उनका आगे का लक्ष्य बहुत साफ है कि वे शिक्षा को पूरी तरह से अनुभव और रचनात्मकता पर आधारित बनाना चाहते हैं.

वे चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ परीक्षा के नंबरों के पीछे न भागे, बल्कि जिंदगी की हर छोटी-बड़ी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहे. उनका मानना है कि जब पढ़ाई एक बोझ न होकर एक मजेदार सफर बन जाएगी, तो बच्चा खुद-ब-खुद एक अच्छा इंसान बन जाएगा.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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