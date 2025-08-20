कानून को भी दे दी मात, प्रेग्नेंट होने का अजीब खेल! कैसे एक महिला ने सालों तक टाल दी अपनी जेल की सजा

China Prison Loophole: चीन के शांक्सी प्रांत की एक महिला चेन होंग इन दिनों चर्चा में है. साल 2020 में धोखाधड़ी के केस में दोषी ठहराए जाने के बाद भी वह जेल जाने से बचती रही. इसकी वजह थी उनका लगातार मां बनना. सिर्फ चार साल में उन्होंने एक ही व्यक्ति से तीन बच्चों को जन्म दिया और इसी बहाने जेल की सजा को टालती रहीं.

चीन के कानून के मुताबिक, अगर कोई महिला गर्भवती हो या स्तनपान कराने वाली हो, तो उसकी जेल की सजा टाली जा सकती है. इसी नियम का फायदा उठाकर चेन होंग ने तीन बार जेल से बचने का तरीका निकाल लिया. लेकिन जब जांच आगे बढ़ी, तो पता चला कि उन्होंने तीनों बच्चों को खुद पाला ही नहीं, बल्कि दूसरों को सौंप दिया.

यह भी पढ़ें: एग्जाम देने आया था, बीच में ही सो गया स्टूडेंट... टीचर ने आकर किया ऐसा काम, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे

कैसे मिला चेन होंग को कानून में छुपा रास्ता?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मई में तीसरे बच्चे के जन्म के बाद जांच शुरू हुई. तब पता चला कि कोई भी बच्चा चेन होंग के नाम से रजिस्टर नहीं था. हैरानी की बात यह थी कि एक बच्चा तो उनकी पूर्व भाभी के नाम पर दर्ज किया गया था, ताकि लगे कि बच्चा उसी का है. पूछताछ में चेन होंग ने माना कि वह पहले ही तलाकशुदा थीं. जांच में सामने आया कि पहले दो बच्चे उनके एक्स-हसबैंड के पास रह रहे थे, जबकि तीसरे बच्चे को उनकी भाभी को सौंप दिया गया. इससे साफ हो गया कि चेन होंग सिर्फ गर्भधारण का इस्तेमाल सजा टालने के लिए कर रही थीं. यही वजह रही कि अधिकारियों ने सलाह दी कि अब उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए.

अधिकारियों ने क्यों उठाई सजा के नए नियमों की मांग?

जियांगसू प्रांत के यानचेंग शहर के कानूनी अधिकारियों ने कहा कि ऐसे केस कानून की खामियों को उजागर करते हैं. उनका मानना है कि अगर कोई महिला बार-बार मां बनने का बहाना बनाए, तो कोर्ट को अस्थायी रूप से सजा रोकनी चाहिए और बाद में फिर से शुरू करनी चाहिए. इससे बच्चों का नुकसान भी नहीं होगा और कानून का गलत इस्तेमाल भी नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: अगर मुर्गा-मछली खाते हो... प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को क्यों दी चेतावनी! जरा आप भी समझ लीजिए

चीन में ऐसे कैदियों को कैसी छूट मिलती है?

चीन में अगर कोई कैदी गंभीर बीमार हो, गर्भवती हो, नवजात की देखभाल कर रही हो या खुद की देखभाल न कर पा रहा हो, तो उसे जेल में नहीं रहना पड़ता. ऐसे लोग घर या अस्पताल में रहकर सजा काट सकते हैं, लेकिन उन पर स्थानीय सुधार अधिकारियों की नजर बनी रहती है. उन्हें हर तीन महीने में मेडिकल या प्रेग्नेंसी रिपोर्ट देनी होती है और अधिकारी समय-समय पर जांच करते हैं कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं.