चलती ट्रेन में खतरनाक स्टंट करते दिखे दो स्कूली बच्चे, लड़की का Video देखकर रह जाएंगे दंग

Chennai Students Stunt Video: आजकल कुछ लोगों में जैसे मशहूर होने की सनक सवार रहती है. इस चक्कर में वह (Chennai Students Video) अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते. कुछ लोग खतरनाक स्टंट (Chennai Students Train Stunt) के जरिए दुनिया के सामने छा जाना चाहते हैं. लेकिन स्टंट के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती है. कई लोग स्टंट (Stunt Video of Chennai Students) दिखाने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा चुके हैं.

सोशल मीडिया पर हमें एक ऐसा ही वीडियो (Stunt Viral Video) मिला है, जिसमें स्कूल की यूनिफार्म पहने एक लड़का और एक लड़की खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं. इन दोनों का वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. यह चौंकाने वाला वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में ये दोनों स्कूली छात्र चलती ट्रेन में जानलेवा स्टंट करते देखे जा सकते हैं.

वीडियो चेन्नई के कवारपेट्टई रेलवे स्टेशन (Kavarapettai railway station) का है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक लड़की तथा एक लड़का चलती ट्रेन के साथ भाग रहे हैं. लड़की ने ट्रेन का हैंडल पकड़ा हुआ है और लड़का उसके पीछे भाग रहा है. इसके बाद जैसे ही ट्रेन की स्पीड बढ़ती है, लड़की दरवाजे के हैंडल को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर अपने पैरों को घिसटाने लगती है. देखें वीडियो-

Watch: students performing stunt on train near #Chennai at Kavarapettai Railway station #TamilNadu @grpchennai @tnpoliceoffl @GMSRailway @dt_next

source: A Whatsapp forward pic.twitter.com/qeHO6O9BCg

— Raghu VP (@Raghuvp99) November 25, 2021