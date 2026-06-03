ये ऑटो वाला Google और Microsoft में देता है लेक्चर, नौकरियों का रोना रोने वाले जरूर देखें यह वीडियो

Chennai Auto Driver Annadurai: इंटरनेट पर आए दिन कई तरह के वीडियो और कहानियां वायरल होती रहती हैं. लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सीधे हमारे दिल को छू जाती हैं और हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दे जाती हैं. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला चेन्नई से सामने आया है. जहां एक महिला ने आम समझकर जिस ऑटो में सवारी की, उसके ड्राइवर की असलियत जानने के बाद उसके होश उड़ गए. वह कोई मामूली ड्राइवर नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में लेक्चर देने वाला एक दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर निकला.

चेन्नई की सड़क पर अनोखा सफर

यह पूरी घटना चेन्नई के शोलिंगनल्लूर इलाके की है. जहां धरनी नाम की एक महिला ने एक शेयर ऑटो बुक किया. जैसे ही महिला ऑटो के अंदर बैठी, वह वहां का नजारा देखकर दंग रह गई. वह कोई साधारण ऑटो नहीं था बल्कि किसी वीआईपी लाउंज जैसा लग रहा था. उस ऑटो के अंदर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे. वहां पढ़ने के लिए नए अखबार और मैगजीन्स मौजूद थे. इतना ही नहीं, सफर के दौरान इस्तेमाल करने के लिए दो चालू हालत में आईपैड, मुफ्त वाई-फाई, खाने के लिए चॉकलेट बॉक्स, छाते, एक मिनी कूलर और पीने के लिए गरमा-गरम कॉफी से भरा फ्लास्क भी रखा हुआ था.

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नर्सों और डॉक्टरों के लिए मुफ्त सेवा

इस ऑटो के ड्राइवर का नाम अन्नादुराई है, जिन्हें लोग प्यार से 'ऑटो अन्ना' भी कहते हैं. उनके ऑटो में एक खास बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि नर्सों, सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों और डॉक्टरों के लिए यह सवारी बिल्कुल मुफ्त है. अन्नादुराई को 7 भाषाओं का ज्ञान है और वह सफर के दौरान अपनी सवारियों का मनोरंजन करने के लिए छोटे-छोटे डांस स्टेप्स भी करते हैं.

7 बार के TEDx स्पीकर निकले ड्राइवर

सफर के दौरान जब एक दूसरी कॉर्पोरेट कर्मचारी ने ऑटो ड्राइवर को पहचाना, तब महिला को असली सरप्राइज मिला. बातचीत में पता चला कि अन्नादुराई कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि 7 बार के TEDx स्पीकर हैं. वह गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में जाकर कस्टमर रिलेशनशिप और बिजनेस मैनेजमेंट पर लेक्चर देते हैं.

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जब अन्नादुराई को पता चला कि महिला एक डॉक्टर और टीचर है, तो उन्होंने सम्मान के तौर पर किराया लेने से साफ मना कर दिया. महिला ने इस पूरी घटना को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि जहां हम सब अपनी नौकरियों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वहीं ऑटो अन्ना ने हमें सिखाया कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में बेहद सफल हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस रियल लाइफ हीरो की जमकर तारीफ कर रहे हैं.