टाटा की कार के सामने फेल हुई चीन की ये SUV, नहीं चढ़ पाई स्वर्ग की 999 सीढ़ियां! फिसली और फिर...

Chery Fulvin X3L: चीनी ऑटोमेकर चेरी (Chery) की एक कार 999 सीढ़ियां चढ़ने का चैलेंज पूरा नहीं कर पाई. यह वही चैलेंज है जिसमें टाटा की रेंज रोवर ने 2018 में आसानी से रिकॉर्ड बनाया था. टाटा की रेंज रोवर ने 2018 में जो रिकॉर्ड बनाया था, चीनी कंपनी चेरी की SUV उसे तोड़ने में क्यों फेल हो गई? जानिए तियानमेन पर्वत की 999 'स्वर्गीय सीढ़ी' पर Chery Fulvin X3L के फिसलने और रेलिंग तोड़ने की पूरी कहानी.

तियानमेन पर्वत की सीढ़ियां कितनी खतरनाक हैं?

चीनी कंपनी चेरी ने अपनी नई SUV, फुलविन X3L (Fulvin X3L) को तियानमेन पर्वत की सीढ़ियां चढ़ने की चुनौती दी. लेकिन बीच रास्ते में कार फिसल गई और एक रेलिंग से टकरा गई. यह घटना 12 नवंबर को हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है. इस 'स्वर्गीय सीढ़ी (Heavenly Ladder) चैलेंज' में 999 सीढ़ियां चढ़नी थीं. ये सीढ़ियां लगभग 300 मीटर लंबी और 150 मीटर ऊंची हैं. हर सीढ़ी की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है. ढलान औसतन 45 डिग्री है और कुछ जगहों पर तो यह 60 डिग्री से भी ज्यादा है.

कार क्यों फिसल गई और क्या नुकसान हुआ?

रेलिंग टूटने के बाद कंपनी को माफी मांगनी पड़ी और नुकसान की भरपाई करने का वादा करना पड़ा. कंपनी ने इसे चरम चुनौती परीक्षण (Extreme Challenge Test) बताया था, जिसे कार की पावर, हैंडलिंग और फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था. टेस्ट कार दोपहर करीब 12 बजे चढ़ाई शुरू कर रही थी. वीडियो में दिखता है कि कार बीच में रुकती है, पीछे की ओर फिसलती है, और गार्डरेल से टकराकर उसे तोड़ देती है.

इस टेस्ट के दौरान, कार को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही सेफ्टी रोप का शैकल (कुंडा) अचानक अलग हो गया. रस्सी कार के दाहिने सामने वाले पहिये में उलझ गई. इससे कार का पावर आउटपुट रुक गया. वीडियो में एक तेज आवाज सुनाई देती है, फिर काला कॉम्पोनेंट गिर जाता है और SUV का कंट्रोल खो जाता है.

रेंज रोवर ने 2018 में क्या किया था?

टेस्ट कार दो घंटे तक फंसी रही, जिसके कारण 12 और 13 नवंबर को दो दिनों के लिए 'स्वर्गीय सीढ़ी' को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया. यह इलाका इतना मुश्किल है कि ज्यादातर इम्पोर्टेड ऑफ-रोड गाड़ियां भी यहां आने की हिम्मत नहीं करतीं. 2018 में, टाटा की रेंज रोवर स्पोर्ट PHEV ने ये 999 सीढ़ियां सफलतापूर्वक चढ़कर रिकॉर्ड बनाया था. रेंज रोवर दुनिया की पहली गाड़ी थी जिसने यह कमाल किया था. इस मुश्किल चढ़ाई को ले मैन्स विजेता ड्राइवर हो-पिन तुंग ने पूरा किया था.

चेरी जैसी चीनी कंपनियां अब उसकी नकल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस असफलता ने कंपनी को शर्मिंदा कर दिया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे चैलेंज से ब्रांड की इमेज बनती है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए.