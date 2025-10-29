Advertisement
इस देश में पूरी तरह बैन है च्युइंगम, खाते देख लिया तो जेल में डाल देगी सरकार

Chewing Gum Law In Singapore: क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां च्युइंगम चबाना इतना बड़ा क्राइम है कि उसके लिए 1 साल की जेल भी हो सकती है. चलिए जानते हैं वो कौन सा देश है जो च्युइंगम चबाने पर जेल में डाल देता है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:40 AM IST
Chewing Gum Law In Singapore: दुनिया में कई विचित्र कानून हैं, हर देश के कानून की अपनी एक विशेषता होती है. हर जुर्म के हिसाब से सजा तय होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां च्युइंगम चबाना इतना बड़ा क्राइम है कि उसके लिए 1 साल की जेल भी हो सकती है. चलिए जानते हैं वो कौन सा देश है जो च्युइंगम चबाने पर जेल में डाल देता है.

च्युइंगम अपराध है
हम में से ज्यादातर लोग फ्री टाइम में च्युइंगम चबाना पसंद करते हैं कई बार ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि भारत में च्युइंगम चबाने कानूनी रूप से गलत नहीं है, हालांकि च्युइंगम चबाने के बाद इधर उधर गलत तरीके से फेंकने पर सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर गंदगी बढ़ जाती है. वहीं वजह है कि सिंगापुर में च्युइंगम चबाना अपराध है और इसके लिए आपको 1 साल की जेल भी हो सकती है. 

कब लगाया बैन?
दरअसल, सिंगापुर में सन् 1992 में सरकार ने देश में च्युइंगम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था. इस फैसले को लेने के पीछे का मुख्य कारण यह था कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई रहे और सफाई कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो. 
सिर्फ ये च्युइंगम मिलता है
बात 2004 की है जब अमेरिका और सिंगापुर के बीच एक फ्री ट्रेड समझौता लागू हुआ जिसमें कुछ स्पेशल च्युइंगम को मेडिकल यूज के लिए अनुमति दी गई थी. इसमें धूम्रपान छोड़ने के लिए निकोटीन गम और दांत सफेद करने के लिए व्हाइटनिंग गम को हेल्थ के लिए एड किया गया. निकोटिन और व्हाइटनिंग गम को सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर मेडिकल स्टोर से ही खरीदा जा सकता है, बाकी च्युइंगम पूरी तरह प्रतिबंध है.
कानून तोड़ने पर ये सजा?
अगर कोई च्युइंगम चबाता है या आयात करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे में अपराधी को भारी जुर्माना और एक साल तक की जेल भी हो सकती है. इसी के साथ बार बार ये गलती करने पर सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने की भी सजा सुनाई जा सकती है. यही कारण है कि सिंगापुर दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में गिना जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

