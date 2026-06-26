/इस जगह पैर रखते ही दब जाती है धरती! कूदने पर हवा में उछलने लगते हैं लोग, जानिए इसके पीछे का रहस्य

आज यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह मैनपाट आने वाले पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण बन चुकी है. दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं और इस अनोखी जमीन को महसूस करते हैं. लोग यहां फोटो और वीडियो बनाते हैं और इस प्राकृतिक अजूबे को अपने कैमरे में कैद करते हैं. हालांकि, ऐसी जगहों पर सावधानी रखना भी जरूरी है. क्योंकि यह जमीन भले ही रोमांचक लगती है, लेकिन यह एक प्राकृतिक दलदली इलाका है. मैनपाट की जलजली जमीन यह दिखाती है कि प्रकृति अपने अंदर कितने अनोखे राज छिपाकर रखती है. जो चीज पहली नजर में जादू लगती है, उसके पीछे भी विज्ञान की एक दिलचस्प कहानी होती है. यही वजह है कि यह जगह आज लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है.