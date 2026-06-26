/इस जगह पैर रखते ही दब जाती है धरती! कूदने पर हवा में उछलने लगते हैं लोग, जानिए इसके पीछे का रहस्य

Chhattisgarh Jaljali Place: भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जिनके बारे में जानकर लगता है कि शायद यह कोई फिल्मी कहानी हो. कहीं पहाड़ों पर गाड़ियां अपने आप नीचे से ऊपर की ओर जाती नजर आती हैं, तो कहीं पानी के बहाव को लेकर अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह है, जहां धरती खुद ही लोगों को उछालती हुई नजर आती है.
यह जगह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट में है. इसको लोग प्यार से 'छत्तीसगढ़ का शिमला' भी कहते हैं. अपनी खूबसूरत वादियों, ठंडे मौसम और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर मैनपाट अब अपनी अनोखी 'जलजली' जमीन के कारण भी चर्चा में रहता है. यहां कूदने पर जमीन लोगों को वापस ऊपर की तरफ उछाल देती है. देखने में यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प वैज्ञानिक कारण छिपा है.
मैनपाट की दलदली जगह करीब 300 स्क्वायर मीटर के इलाके में फैली हुई है. यहां पहुंचने वाले लोग जैसे ही जमीन पर खड़े होते हैं, उन्हें एक अलग ही अनुभव महसूस होता है. यहां की मिट्टी सामान्य जमीन जैसी सख्त नहीं है. इस पर पैर रखते ही यह नीचे की ओर दबने लगती है. अगर कोई व्यक्ति यहां थोड़ा उछलता है तो जमीन भी उसके साथ ऊपर-नीचे हिलने लगती है. यही वजह है कि यहां आने वाले पर्यटक इस जगह पर खड़े होकर कूदते हैं और इस अनोखे अनुभव को महसूस करते हैं. कई बार इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.
पहली नजर में दलदली जमीन किसी जादू से कम नहीं लगती. ऐसा लगता है जैसे धरती किसी ट्रैम्पोलिन की तरह काम कर रही हो. लेकिन इसके पीछे कोई रहस्य या चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति और विज्ञान का कमाल है. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस जगह की मिट्टी बेहद खास है. यहां 'पीट सॉयल' इसका मतलब जैविक पदार्थों से बनी मिट्टी पाई जाती है. इस तरह की मिट्टी आम जमीन से काफी अलग होती है और इसमें लचीलापन ज्यादा होता है.
दरअसल, मैनपाट की इस जमीन पर लंबे समय से सूखी घास, पेड़-पौधों के हिस्से और पत्तियां जमा होती रही हैं. समय के साथ ये चीजें मिट्टी के साथ मिलकर एक ऐसी परत बना चुकी हैं, जो देखने में जमीन जैसी है, लेकिन अंदर से काफी नरम और स्पंजी है. इस खास मिट्टी के नीचे पानी भी मौजूद रहता है. जब कोई इंसान इस जमीन पर खड़ा होता है तो उसके वजन से मिट्टी नीचे दब जाती है. लेकिन जैसे ही दबाव कम होता है, अंदर मौजूद पानी और मिट्टी का दबाव जमीन को वापस ऊपर की तरफ धकेल देता है. यही प्रक्रिया लोगों को उछलने जैसा एहसास कराती है.
साइंस की भाषा में इस प्रक्रिया को 'हाइड्रोलिक इफेक्ट' कहा जाता है. आसान शब्दों में समझें तो जमीन के नीचे मौजूद पानी दबाव के हिसाब से ऊपर-नीचे प्रतिक्रिया करता है. जब इंसान जमीन पर दबाव डालता है तो मिट्टी नीचे जाती है और पानी भी दबता है. लेकिन जैसे ही वजन हटता है, पानी वापस ऊपर की ओर दबाव बनाता है और जमीन फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है. इसी वजह से यह जगह एक नेचुरल ट्रैम्पोलिन जैसी महसूस होती है.
अभी तक हुई रिसर्च के मुताबिक, यहां की मिट्टी में ऑर्गेनिक फाइबर, गाद, चिकनी मिट्टी और थोड़ी मात्रा में रेत मौजूद है. यही मिश्रण इसे लचीला बनाता है. इस मिट्टी की खास बनावट के कारण यह सालों से इसी तरह बनी हुई है. यहां की जमीन का नेचर ऐसा है कि थोड़े दबाव के बाद भी यह अपनी पुरानी स्थिति में लौट आती है.
आज यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह मैनपाट आने वाले पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण बन चुकी है. दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं और इस अनोखी जमीन को महसूस करते हैं. लोग यहां फोटो और वीडियो बनाते हैं और इस प्राकृतिक अजूबे को अपने कैमरे में कैद करते हैं. हालांकि, ऐसी जगहों पर सावधानी रखना भी जरूरी है. क्योंकि यह जमीन भले ही रोमांचक लगती है, लेकिन यह एक प्राकृतिक दलदली इलाका है. मैनपाट की जलजली जमीन यह दिखाती है कि प्रकृति अपने अंदर कितने अनोखे राज छिपाकर रखती है. जो चीज पहली नजर में जादू लगती है, उसके पीछे भी विज्ञान की एक दिलचस्प कहानी होती है. यही वजह है कि यह जगह आज लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है.
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