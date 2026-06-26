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इस जगह पैर रखते ही दब जाती है धरती! कूदने पर हवा में उछलने लगते हैं लोग, जानिए इसके पीछे का रहस्य

Chhattisgarh Jaljali Place: भारत में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं, जो अपनी अनोखी खासियतों के कारण लोगों को हैरान कर देती हैं. छत्तीसगढ़ के मैनपाट में मौजूद 'जलजली' नाम की जगह भी ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है, जहां जमीन पर पैर रखते ही वह स्पंज की तरह दबने लगती है. यहां कूदने पर जमीन लोगों को वापस ऊपर की ओर उछाल देती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 26, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:04 PM IST
इस जगह पैर रखते ही दब जाती है धरती! कूदने पर हवा में उछलने लगते हैं लोग, जानिए इसके पीछे का रहस्य
Image Credit: Image credit: instagram/@jaanogyanSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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