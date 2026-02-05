आज तक नहीं देखा होगा इतना छोटा ट्रैक्टर, यूजर्स बोले- बवाल चीज है; VIDEO देखें

Chhota Tractor Ka Video: आपने बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी और ट्रैक्टर तो खूब देखे होंगे, लेकिन क्या आपने खिलौने जैसी सच का ट्रैक्टर देखा है. आप सोच रहे होंगे कि हम आज ये बच्चों के खिलौनों की बात क्यों कर रहे हैं. चलिए बताते है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक छोटा सा ट्रैक्टर वायरल हो रहा है. ट्रैक्टर इतना छोटा है कि इस ट्रैक्टर को बच्चा आसानी से चला रहा है. चलिए देखते हैं ये कमाल का वीडियो.

कैसे चलता है ये ट्रैक्टर?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा, अपना छोटू सा ट्रैक्टर लेकर घर में घूम रहा है. ट्रैक्टर बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे असली का बड़ा वाला ट्रैक्टर चलता है. ट्रैक्टर में इंजन, गियर, ब्रेक और रेस सब नजर आता है. छोटा सा इंजन, छोटे से टायर कमाल कर रहे हैं. इस दौरान जब बच्चा घर के अंदर अपना ट्रैक्टर लेकर आया तो सुनाई दिया कि ये ट्रैक्टर भी बड़े ट्रैक्टर की तरह ही आवाज करता है और ये धुआं भी छोड़ रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कोई इसका प्राइस पूछ रहा है तो कोई पूछ रहा है कि कहां मिलेगा. चलिए वीडियो देखते हैं.

ट्रैक्टर देखकर क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @komalkumar6777 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ब्रो ये कितने का है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई वो ड्राइवर सही नहीं है." तीसरे यूजर ने लिखा, "बड़े होकर क्या ट्रैक्टर बनेगा रे तू." चौथे यूजर ने लिखा, "भाई ऐसा ट्रैक्टर कहां से मिलेगा मुझे भी चाहिए."

