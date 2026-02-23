ChiChi MMS Viral Video: लिंक खोलते ही फोन हो जाएगा हैक, जानिए कैसे लोगों को शिकार बना रहा है ये नया स्कैम

ChiChi Call Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘ChiChi Call वायरल वीडियो’ के नाम से सनसनी फैलाई जा रही है. दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस की लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर वेरा हिल (Vera Hill) का कोई निजी वीडियो कॉल लीक हुआ है. लेकिन साइबर विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ऐसा कोई वीडियो अस्तित्व में ही नहीं है. यह पूरा ट्रेंड एक सोची-समझी ऑनलाइन ठगी का हिस्सा है.

फैक्ट-चेक रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेट पर कोई भी वेरिफाइड फुटेज नहीं मिला है. टिकटॉक, फेसबुक, टेलीग्राम या रेडिट पर घूम रहे क्लिप्स या तो एडिटेड हैं या किसी और के वीडियो को जोड़कर बनाया गया है. वेरा हिल, जिन्हें ऑनलाइन ChiChi के नाम से जाना जाता है, एक ट्रैवल और लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हैं और उनके नाम पर फैलाया जा रहा विवाद पूरी तरह फर्जी है.

क्या है ‘ChiChi Call’ मामला?

यह ठगी ‘घोस्ट फाइल’ तकनीक पर आधारित है. इसमें SEO प्वॉइजनिंग के जरिए ऐसे ब्लॉग और पोस्ट बनाए जाते हैं जिनमें “ChiChi video call full” जैसे कीवर्ड भरे होते हैं. जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको नकली स्ट्रीमिंग पेज पर ले जाया जाता है. वहां आपका आईपी एड्रेस तुरंत कैप्चर हो जाता है और फिर फेसबुक लॉगिन के नाम पर फिशिंग पेज खुलता है या ब्राउजर प्लगइन इंस्टॉल करने को कहा जाता है, जो मालवेयर साबित होता है.

स्कैम कैसे काम करता है?

अगर कोई पेज ‘एज वेरिफिकेशन’ के नाम पर फेसबुक लॉगिन मांगे तो समझिए खतरा है. बार-बार अलग-अलग लिंक पर रीडायरेक्ट होना भी रेड फ्लैग है. “वीडियो देखने के लिए प्लगइन इंस्टॉल करें” जैसा मैसेज भी मालवेयर का संकेत है. टेलीग्राफ या रेडिट पर अनकट या फुल वर्जन देने का दावा करने वाले अकाउंट भी इसी जाल का हिस्सा हो सकते हैं.

भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और भारतीय न्याय संहिता के तहत बिना सहमति निजी कंटेंट बनाना या शेयर करना गंभीर अपराध है. दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. इसलिए ऐसे किसी भी लिंक को शेयर करना भी कानूनी जोखिम बढ़ा सकता है.

क्यों जरूरी है सावधानी?

वेरा हिल इस पूरे मामले में एक साइबर क्राइम की शिकार हैं. ऐसे ट्रेंड्स जिज्ञासा का फायदा उठाकर डेटा चोरी और बैंक फ्रॉड तक पहुंच जाते हैं. एक क्लिक से आपकी निजी जानकारी डार्क वेब पर बिक सकती है. इसलिए ‘ChiChi Call’ जैसे किसी भी वायरल लिंक से दूर रहें और संदिग्ध पोस्ट को तुरंत रिपोर्ट करें. डिजिटल दुनिया में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

