Advertisement
trendingNow13119629
Hindi Newsजरा हटकेChiChi MMS Viral Video: लिंक खोलते ही फोन हो जाएगा हैक, जानिए कैसे लोगों को शिकार बना रहा है ये नया स्कैम

ChiChi MMS Viral Video: लिंक खोलते ही फोन हो जाएगा हैक, जानिए कैसे लोगों को शिकार बना रहा है ये नया स्कैम

‘ChiChi Call’ वायरल वीडियो के नाम पर फैल रहा MMS लिंक असल में बड़ा साइबर फ्रॉड है. Vera Hill का कोई लीक वीडियो नहीं है. हर लिंक आपकी जानकारी चुराने और मालवेयर डालने का जाल साबित हो सकता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ChiChi MMS Viral Video: लिंक खोलते ही फोन हो जाएगा हैक, जानिए कैसे लोगों को शिकार बना रहा है ये नया स्कैम

ChiChi Call Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘ChiChi Call वायरल वीडियो’ के नाम से सनसनी फैलाई जा रही है. दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस की लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर वेरा हिल (Vera Hill) का कोई निजी वीडियो कॉल लीक हुआ है. लेकिन साइबर विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ऐसा कोई वीडियो अस्तित्व में ही नहीं है. यह पूरा ट्रेंड एक सोची-समझी ऑनलाइन ठगी का हिस्सा है.

फैक्ट-चेक रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेट पर कोई भी वेरिफाइड फुटेज नहीं मिला है. टिकटॉक, फेसबुक, टेलीग्राम या रेडिट पर घूम रहे क्लिप्स या तो एडिटेड हैं या किसी और के वीडियो को जोड़कर बनाया गया है. वेरा हिल, जिन्हें ऑनलाइन ChiChi के नाम से जाना जाता है, एक ट्रैवल और लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हैं और उनके नाम पर फैलाया जा रहा विवाद पूरी तरह फर्जी है.

क्या है ‘ChiChi Call’ मामला?

Add Zee News as a Preferred Source

यह ठगी ‘घोस्ट फाइल’ तकनीक पर आधारित है. इसमें SEO प्वॉइजनिंग के जरिए ऐसे ब्लॉग और पोस्ट बनाए जाते हैं जिनमें “ChiChi video call full” जैसे कीवर्ड भरे होते हैं. जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको नकली स्ट्रीमिंग पेज पर ले जाया जाता है. वहां आपका आईपी एड्रेस तुरंत कैप्चर हो जाता है और फिर फेसबुक लॉगिन के नाम पर फिशिंग पेज खुलता है या ब्राउजर प्लगइन इंस्टॉल करने को कहा जाता है, जो मालवेयर साबित होता है.

यह भी पढ़ें: 100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

स्कैम कैसे काम करता है?

अगर कोई पेज ‘एज वेरिफिकेशन’ के नाम पर फेसबुक लॉगिन मांगे तो समझिए खतरा है. बार-बार अलग-अलग लिंक पर रीडायरेक्ट होना भी रेड फ्लैग है. “वीडियो देखने के लिए प्लगइन इंस्टॉल करें” जैसा मैसेज भी मालवेयर का संकेत है. टेलीग्राफ या रेडिट पर अनकट या फुल वर्जन देने का दावा करने वाले अकाउंट भी इसी जाल का हिस्सा हो सकते हैं.

भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और भारतीय न्याय संहिता के तहत बिना सहमति निजी कंटेंट बनाना या शेयर करना गंभीर अपराध है. दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. इसलिए ऐसे किसी भी लिंक को शेयर करना भी कानूनी जोखिम बढ़ा सकता है.

क्यों जरूरी है सावधानी?

वेरा हिल इस पूरे मामले में एक साइबर क्राइम की शिकार हैं. ऐसे ट्रेंड्स जिज्ञासा का फायदा उठाकर डेटा चोरी और बैंक फ्रॉड तक पहुंच जाते हैं. एक क्लिक से आपकी निजी जानकारी डार्क वेब पर बिक सकती है. इसलिए ‘ChiChi Call’ जैसे किसी भी वायरल लिंक से दूर रहें और संदिग्ध पोस्ट को तुरंत रिपोर्ट करें. डिजिटल दुनिया में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

यह भी पढ़ें: अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

(डिस्क्लेमर: दी गई रिपोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट सेफ्टी अलर्ट है. जी न्यूज और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने दर्शकों को साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए कमिटेड हैं. ChiChi Call Scam के बारे में जानकारी एक फैक्ट-चेक है जिसका मकसद डिजिटल चोरी और डिवाइस कॉम्प्रोमाइज को रोकना है. इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की सत्यता, प्रमाणिकता और दावों की पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

ChiChi Callmms viral videoMMS leakChiChi MMS Viral Video

Trending news

जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
Maharashtra Budget session
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
PM Modi Israel visit
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो